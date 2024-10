Top 10 des générateurs d’images par IA en septembre 2024

Les générateurs d’images par IA ont connu une grande évolution en septembre 2024, avec des performances impressionnantes et l’arrivée de nouveaux modèles sur le marché. L’un d’eux a particulièrement attiré l’attention : Blueberry. Ce modèle mystérieux a surpris la communauté. De plus, il a également propulsé les standards de qualité à un niveau supérieur, laissant Midjourney hors du top 5. Voici le classement complet des générateurs d’images par IA pour le mois de septembre 2024.

Blueberry chamboule le classement et s’empare de la première place dans le classement des générateurs d’images par IA

En septembre, la Text to Image Arena a été bouleversée par l’arrivée des modèles « Blueberry ». Ce générateur, encore mystérieux, a pris d’assaut le leaderboard avec deux versions différentes, blueberry_0 et blueberry_1, se positionnant respectivement à la première et à la deuxième place. Avec un score Elo supérieur à 1140 pour les deux modèles, Blueberry s’impose comme le leader de la création d’images.

Pourtant, aucune information officielle ne révèle l’identité des créateurs de ce modèle. Certains utilisateurs sur X et Reddit pensent qu’il pourrait s’agir d’un projet expérimental des équipes de Black Forest Labs, tandis que d’autres y voient la main d’un acteur complètement nouveau. Quoi qu’il en soit, le succès de Blueberry montre qu’il a su répondre aux attentes des utilisateurs grâce à une qualité d’image et une créativité inégalées.

Black Forest perd la tête du classement mais reste un acteur clé

FLUX.1 [pro], le modèle phare de Black Forest Labs, qui avait dominé le classement en août, a glissé à la troisième position. Malgré cela, il reste l’un des générateurs d’images les plus performants du marché grâce à sa polyvalence et à la précision de ses créations visuelles. Black Forest a su maintenir une place importante dans le classement grâce à la version FLUX.1 [dev], qui se positionne également dans le top 10.

Midjourney, ancien leader, recule dans le classement des générateurs d’images par IA

Midjourney, autrefois considéré comme le modèle de référence, subit une baisse de popularité. La version 6.1 se retrouve désormais à la sixième place du classement. Avec l’annonce imminente de la version 6.2, les développeurs de Midjourney comptent bien reprendre leur place sur le podium. Néanmoins, en attendant cette nouvelle version, le modèle actuel semble moins attractif face aux récents progrès de la concurrence.

Les performances remarquables d’Ideogram et de Stable Diffusion

Les modèles Ideogram, avec leurs versions v2 et v2 Turbo, se positionnent respectivement aux quatrième et cinquième places du classement. Grâce à leurs capacités de génération d’images détaillées et créatives, ces modèles ont su s’imposer rapidement dans le paysage de la génération d’images par IA.

Stable Diffusion, bien qu’ayant perdu de la vitesse par rapport à ses précédentes versions, reste toujours compétitif. Stable Diffusion 3 Large parvient à se hisser à la dixième place, prouvant que les modèles de Stability sont encore capables de rivaliser avec des générations plus récentes.

Le Top 10 des générateurs d’images IA en septembre 2024

Avec l’arrivée de nouveaux acteurs comme Blueberry et les améliorations continues d’Ideogram, le marché des générateurs d’images IA évolue sans cesse. Voici le classement actuel des 10 meilleurs modèles :

Blueberry_0 : 1153 points Blueberry_1 : 1142 points FLUX.1 [pro] : 1127 points Ideogram v2 : 1108 points Ideogram v2 Turbo : 1103 points Midjourney v6.1 : 1100 points FLUX.1 [dev] : 1094 points Midjourney v6 : 1087 points Ideogram v1 : 1077 points Stable Diffusion 3 Large : 1065 points

Les critères de classement de la Text to Image Arena

Le classement de la Text to Image Arena repose sur un système de duels entre les générateurs d’images. À chaque confrontation, deux images sont présentées aux utilisateurs, sans dévoiler l’identité des modèles qui les ont créées. L’utilisateur choisit celle qu’il préfère, et les scores Elo des modèles se réajustent en conséquence. Ce système, inspiré de la Chatbot Arena, permet d’obtenir un classement dynamique, mis à jour en temps réel, et reflétant fidèlement les préférences des utilisateurs.

Le score Elo d’un modèle augmente lorsqu’il remporte un duel contre un modèle au score supérieur, et diminue lorsqu’il perd face à un modèle au score inférieur. Cette méthode garantit un classement impartial, basé sur les performances perçues par la communauté.

Un marché en constante évolution avec des nouveautés à venir

Avec l’arrivée des modèles Blueberry et la promesse de nouvelles versions chez Midjourney et Black Forest Labs, le marché des générateurs d’images par IA est en perpétuelle évolution. Chaque mois, de nouveaux modèles viennent bousculer les classements, poussant les standards de qualité toujours plus loin. Les prochains mois pourraient bien voir de nouveaux acteurs entrer en scène, repoussant encore les limites de la créativité et de la performance.