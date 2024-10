Ubisoft : changements majeurs en discussion pour le studio français ?

Depuis quelque temps, Ubisoft traverse une période difficile qui semble s’aggraver. Les récents rapports de Bloomberg et d’autres sources de presse, comme Reuters, évoquent une potentielle réorganisation structurelle majeure au sein de l’entreprise. L’une des pistes envisagées serait de privatiser Ubisoft. La famille Guillemot, fondatrice du groupe, ainsi que Tencent, un actionnaire clé, explorent ce scénario. Alors que les discussions en sont encore à un stade précoce, ces changements pourraient redéfinir l’avenir de la société. D’autant plus que la situation actuelle exige des solutions radicales. La compagnie doit éviter une chute encore plus marquée de la valeur de ses actions.

Un changement après les récents déboires d’Ubisoft

L’année 2024 a été particulièrement difficile pour Ubisoft, avec plusieurs échecs critiques qui ont lourdement impacté ses performances. Et cela, sans parler de la promesse non tenue de Skull and Bones.

Parmi les titres notables, Star Wars Outlaws a été un des échecs les plus retentissants. Le jeu, très attendu, a déçu sur le plan commercial avec des ventes largement en deçà des prévisions. Cela a alors entraîné une chute de 12,6 % du cours des actions de l’entreprise. De même, XDefiant, qui devait être un concurrent direct de Call of Duty Warzone, n’a pas réussi à capter l’attention du public. La réception critique et commerciale étaient décevantes. À cela s’ajoute le report d’Assassin’s Creed Shadows, initialement prévu pour novembre 2024, mais repoussé à février 2025. Ubisoft a justifié ce report en invoquant la nécessité de peaufiner le jeu, un choix qui fait écho aux critiques reçues par Star Wars Outlaws.

Source : Steam

Ces échecs successifs ont aggravé la situation financière de l’entreprise. En septembre 2024, les actions d’Ubisoft ont atteint un plancher inédit, tombant à leur plus bas niveau depuis 2013. Selon les données, le cours est passé sous la barre des 10 €, perdant plus de la moitié de sa valeur en seulement un an. En réaction, les discussions autour d’un rachat ou d’une privatisation de l’entreprise ont gagné en intensité. La famille Guillemot, qui possède environ 20 % des parts d’Ubisoft, ainsi que Tencent, détenteur de 9,2 % des droits de vote, explorent plusieurs options pour stabiliser la situation. Parmi les options, le rachat total de la société est à l’étude, un scénario également soutenu par AJ Investments, un actionnaire minoritaire qui détient l’appui de 10 % des autres actionnaires.

Enfin, Ubisoft a récemment pris des mesures pour redresser ses ventes en réintroduisant ses jeux sur la plateforme Steam, après une période d’exclusivité avec l’Epic Games Store. Cette décision pourrait permettre de relancer les ventes de certains titres, mais le succès de cette stratégie reste à confirmer.