Assassin’s Creed Shadows : Ubisoft en train de travailler sur un mode co-op ?

Depuis longtemps, les fans de la franchise Assassin’s Creed attendent avec impatience l’introduction d’un véritable mode coopératif. Cette attente pourrait bien toucher à sa fin avec Assassin’s Creed Shadows, où un mode co-op serait en cours de développement sous le nom de code LEAGUE. Ubisoft, bien que discret sur les détails, semble vouloir capitaliser sur les deux protagonistes du prochain opus de la licence.

Ce mode pourrait transformer radicalement l’expérience du jeu d’aventure classique. Qui n’a jamais rêvé des stratégies collaboratives dans un univers aussi vaste et immersif que celui d’Assassin’s Creed ? Dans Shadows, les joueurs pourront ainsi exploiter au maximum les capacités complémentaires de Yasuke, un samouraï redoutable, et Naoe, une assassin agile.

Un mode sur Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft n’est pas étranger aux modes co-op dans ses jeux. On se souvient de Assassin’s Creed Unity, qui avait déjà proposé une mission coopérative. Celle-ci permettait à plusieurs joueurs de s’allier pour atteindre des objectifs communs. Cependant, avec Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft semble vouloir aller plus loin. Le studio veut développer un mode entièrement consacré à la coopération sous le nom de code LEAGUE. Selon les rumeurs, ce mode devrait voir le jour après le lancement du jeu, actuellement prévu pour le 14 février 2025 après un nouveau report.

LEAGUE, bien que ses détails soient encore vagues, permettrait aux joueurs de contrôler les deux protagonistes de Shadows : Yasuke et Naoe. Chacun ayant un style de combat distinct, l’un basé sur la force brute et l’autre sur la furtivité. Ce mode co-op devrait alors offrir une dynamique de jeu unique où la complémentarité des personnages serait au cœur de l’expérience. Les spéculations indiquent que les joueurs pourraient alterner entre Yasuke et Naoe pour accomplir des missions ensemble.

Bien que le report du jeu ait été attribué à des raisons de « polissage » et d’amélioration de la précision historique et culturelle, il semble que le développement du mode co-op avait commencé bien avant ce report. Il s’agirait donc d’un ajout prévu de longue date, et non d’une conséquence du retard. Ubisoft tient à ce que ce mode soit aussi complet et soigné que le reste du jeu. Il est à noter que les fans qui précommandent le jeu bénéficieront gratuitement de la première extension.

En parallèle, Ubisoft travaille sur un autre projet multijoueur : Assassin’s Creed Invictus, qui devrait également sortir en 2025. Ce jeu, entièrement orienté vers le multijoueur, viendra compléter l’expérience que Ubisoft propose avec Shadows. D’autres projets comme le remake de Black Flag et Assassin’s Creed Hexe sont aussi en préparation.

Quant au synopsis de Assassin’s Creed Shadows, il plonge les joueurs dans le Japon féodal. Vous retrouverez Yasuke, un samouraï légendaire, et Naoe, une shinobi assassin. Ils unissent leurs forces pour restaurer l’équilibre dans une époque troublée. Le jeu promet une immersion totale dans des environnements variés, allant de somptueuses villes fortifiées à des paysages ravagés par la guerre.

Ci-dessous, la dernière bande-annonce en date d’Assassin’s Creed Shadows :