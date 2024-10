Test – Plancha Premium Weber SLATE GP 56 cm : Cuire en toute simplicité

Les planchas sont devenues incontournables pour les amateurs de cuisine en extérieur. Elles offrent une cuisson saine, homogène et conviviale. Parmi les nombreux modèles disponibles, la Plancha Premium Weber SLATE GP 56 cm se démarque par ses matériaux de qualité et ses performances. Weber, marque mondialement reconnue, propose ici un appareil robuste et performant. Avec un prix de 599 €, cette plancha s’adresse aux utilisateurs cherchant une solution durable et efficace pour cuire viandes, légumes ou fruits de mer en toute simplicité.

Notre avis en bref sur la Plancha Premium Weber® SLATE GP 56 cm

Proposée à 599 €, cette plancha combine montée rapide en température et répartition uniforme de la chaleur grâce à sa plaque en fonte émaillée. Les deux brûleurs puissants permettent de gérer plusieurs cuissons à la fois. L’absence de chariot pourrait limiter la mobilité, mais les pieds réglables compensent en offrant une stabilité sur différentes surfaces. De plus, l’entretien est simplifié grâce à des matériaux résistants et un récupérateur de graisse pratique, faisant de cet appareil un excellent choix pour les repas conviviaux.

Design et Caractéristiques Techniques

Le modèle affiche un design élégant et des matériaux pensés pour durer. Sa plaque en fonte émaillée de 5 mm d’épaisseur assure une répartition uniforme de la chaleur, essentielle pour une cuisson homogène. Ses dimensions généreuses de 56 x 41 cm permettent de cuisiner pour 4 à 8 convives, ce qui en fait un excellent choix pour les grandes tablées.

Avec ses deux brûleurs en inox d’une puissance totale de 4,68 kW, la montée en température est rapide, facilitée par le système d’allumage piezo-électrique. Le couvercle en acier peint permet de maintenir la chaleur et de garder les aliments au chaud sans les dessécher, une caractéristique utile pour les repas prolongés ou en plusieurs étapes.

Enfin, le récupérateur de graisse frontal simplifie le nettoyage, tandis que les pieds réglables garantissent une stabilité parfaite, même sur des surfaces irrégulières.

Performances de cuisson de la Plancha Premium Weber SLATE GP 56 cm

L’une des forces majeures de cet appareil est sa capacité à atteindre 260°C en seulement 4 minutes. Cette montée rapide en température permet de saisir parfaitement viandes et légumes. Grâce aux deux brûleurs en inox, il est également possible de gérer des zones de cuisson distinctes, permettant ainsi de cuire des aliments à différentes températures.

Bien que la variation de température entre les deux côtés soit modérée, elle est suffisante pour ajuster les cuissons. Cela peut s’avérer très pratique lorsqu’on souhaite cuire une pièce de viande d’un côté tout en gardant des légumes au chaud de l’autre. Le couvercle en acier permet quant à lui de maintenir une chaleur homogène, et ainsi d’éviter que les aliments ne se dessèchent, idéal notamment pour les longs repas ou apéritifs prolongés.

Facilité d’utilisation et d’entretien

L’utilisation quotidienne de cette plancha est facilitée par son allumage piezo-électrique, qui assure une mise en route rapide et sans effort. Les pieds réglables jouent un rôle essentiel dans la stabilisation de l’appareil, surtout sur des surfaces inégales comme du gazon ou une terrasse. Ce point est crucial pour garantir une expérience sécurisée en extérieur.

En ce qui concerne l’entretien, la plaque en fonte émaillée résiste très bien à l’usure et ne se raye pas facilement, même après plusieurs utilisations. Cela permet un nettoyage rapide, et le récupérateur de graisse rend cette tâche encore plus simple. Il est toutefois important de bien incliner la plancha en ajustant les pieds, afin de faciliter l’évacuation des graisses vers le bac prévu à cet effet.

Mobilité et accessoires

L’absence de chariot intégré peut être un frein pour certains utilisateurs, notamment pour déplacer la plancha facilement. Dans notre cas, une table en marbre a permis de stabiliser l’appareil sur la terrasse. Cependant, un chariot optionnel aurait apporté un véritable confort supplémentaire, particulièrement pour les déplacements fréquents ou pour les utilisateurs qui manquent d’espace pour installer la plancha en permanence.

Côté accessoires, la mini-tablette latérale s’avère utile pour poser les ustensiles. Néanmoins, sa proximité avec les évacuations de chaleur nécessite de rester prudent : si les ustensiles restent trop longtemps dessus, ils risquent de chauffer. Un point à surveiller pour éviter toute brûlure accidentelle lors de la manipulation.

Consommation de gaz et efficacité énergétique

En matière de consommation de gaz, cette plancha affiche un bilan plutôt économique. Même lors de sessions de cuisson prolongées, la consommation reste modérée grâce à l’efficacité des deux brûleurs qui répartissent la chaleur de manière homogène sur la plaque. Comparée à d’autres modèles haut de gamme, elle se distingue par son efficacité énergétique, ce qui en fait un choix idéal pour les amateurs de cuisson en extérieur à la recherche d’un appareil à la fois performant et économe.

Conclusion sur la Plancha Premium Weber SLATE GP 56 cm

La Plancha Premium Weber SLATE GP 56 cm remplit parfaitement ses promesses en offrant une cuisson rapide et une chaleur bien répartie. Avec des matériaux durables et une grande facilité d’entretien, cet appareil s’impose comme un choix fiable pour des repas en plein air réussis. Bien que quelques points puissent être améliorés, comme l’ajout d’un chariot intégré ou un meilleur positionnement de la tablette latérale, ces défauts mineurs ne viennent pas entacher la qualité globale du produit. Proposée à 599 €, cette plancha est un investissement judicieux pour tous les amateurs de cuisine conviviale et de moments partagés.