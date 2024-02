Révolution estivale : Ninja et Bigard élèvent l’art du barbecue à un niveau inédit !

Ninja et Bigard s’unissent pour amener la convivialité de l’été à un tout autre niveau. Lors d’un récent événement presse, les délicieuses viandes Bigard ont été mises en valeur par la toute nouvelle innovation de Ninja, le Woodfire ProConnect XL.

Une cuisson maîtrisée et connectée

Le Ninja Woodfire ProConnect XL est bien plus qu’un barbecue. Connecté et équipé d’un système de cuisson intelligent, ce fumoir électrique est l’arme secrète pour des grillades d’été parfaites. Grâce à la thermo-sonde, vous pouvez surveiller la température des aliments en temps réel et être alerté lorsque vos viandes sont cuites à point.

Mais ce qui distingue vraiment cet appareil, c’est la possibilité de le connecter à votre smartphone via WiFi ou Bluetooth. L’application Ninja Connect permet de contrôler à distance la cuisson, recevoir des notifications, et même ajuster les paramètres. Profitez de l’été en toute tranquillité sans être constamment devant le grill.

Un goût inimitable

En plus de ces fonctionnalités innovantes, la technologie Woodfire du Ninja Woodfire ProConnect XL offre une saveur fumée authentique et une diffusion rapide et homogène de la saveur. Elle utilise un ventilateur à convection, des granulés 100% naturels et un fumoir intégré.

Les amateurs de viande apprécieront particulièrement le mélange robuste des granulés pour une saveur intense de feu de bois, tandis que le mélange polyvalent offrira une touche sucrée savoureuse avec le poisson et les légumes.

Un design élégant et fonctionnel

Il n’est pas seulement pratique et performant, mais également esthétiquement séduisant. La teinte bleue nuit du Woodfire ProConnect XL et son design épuré s’adaptent parfaitement à votre jardin ou votre terrasse. Ses dimensions généreuses (57 x 52 x 41 cm) et sa grill de 45 cm x 31 cm offrent suffisamment d’espace pour cuisiner en grandes quantités lors de vos rassemblements d’été.

En résumé, le Woodfire ProConnect XL est le compagnon idéal pour vos repas estivaux. À 449€, vous obtenez un appareil doté de 7 modes de cuisson, une plaque de grill antiadhésive, une thermo-sonde et une variété d’autres accessoires.

Envie de découvrir le Ninja Woodfire ProConnect XL et ses autres modèles en action ? Rendez-vous sur le site officiel de SharkNinja pour plus d’informations. Alors, prêt à faire passer votre barbecue d’été au niveau supérieur ? N’hésitez pas à partager vos moments conviviaux Ninja et Bigard avec nous !