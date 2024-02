Cadeau St Valentin : Osmooz – Les jeux qui vous rapprocheront

Le pouvoir innovant de la start-up française ATM Gaming est inarrêtable. En ce début d’année 2024, la société leader européenne dans le domaine du jeu de société frappe de nouveau avec l’annonce du lancement de son dernier jeu de couple, Osmooz Défis à 2 qui s’accompagne de la version HOT et Couples. Conçu pour transformer chaque soirée banale en une aventure épique, ce jeu s’inscrit parfaitement dans la démarche respectueuse de l’environnement adoptée par l’entreprise. Il est le cadeau idéal de dernière minute à faire pour la St Valentin. Garanti fun, ludique et à partager, le tout dans un budget accessible.

ATM Gaming, une success-story à la française

Née lors d’un apéro animé à Singapour, l’idée qui est à l’origine du succès fulgurant de la société a été imaginée par deux amis, Benjamin et Jean-Baptiste. Le concept est simple : « Cite 3 trucs » en moins de 8 secondes. Mais c’est cette simplicité qui a fait le succès de Juduku, leur premier jeu, et qui a propulsé ATM Gaming sur le devant de la scène des jeux de société en France et à l’étranger.

Ils ont su capitaliser sur leur succès initial, notamment grâce à une présence forte sur les réseaux sociaux, comme TikTok et de multiples collaborations stratégiques. Cette démarche a permis à ATM Gaming de toucher un public large et diversifié.

Logiquement, l’innovation chez ATM Gaming ne s’arrête pas à la mécanique du jeu. En effet, les deux fondateurs ont tenu dès le départ à intégrer une forte conscience écologique dans leur entreprise. Que ce soit dans le choix de matériaux durables et biodégradables, la sélection d’une usine de production européenne éco-responsable ou la réduction de l’empreinte carbone liée à la distribution, cette entreprise exerce ses activités dans le respect de l’environnement.

Osmooz Défis à 2 : le jeu qui réveille la flamme

Le but d’Osmooz Défis à 2 est de casser la routine en proposant 120 défis pour sortir de la monotonie. Les défis, pouvant aller d’un dîner romantique à une aventure en ville, en passant par un moment intime à la maison, sauront stimuler votre imagination et créer des instants de complicité inoubliables avec votre bien-aimé(e).

OSMOOZ Hot : La version pimenté

OSMOOZ Hot est la version épicée comprenant 180 questions, défis, actions, positions et astuces pour (re)découvrir en profondeur son partenaire. Ce jeu a été créé pour entretenir la flamme et renforcer la complicité amoureuse.

Par exemple :

Si tu pouvais me déguiser en ce que tu veux, que choisirais-tu ?

Masse délicatement les pieds de ton/ta partenaire.

Tu préfères faire l’amour la lumière allumée ou éteinte ?

OSMOOZ Couples : Pour les couples

OSMOOZ Couples a été créé par et pour les couples. C’est un jeu de 180 cartes permettant de redécouvrir son partenaire, renforcer sa relation amoureuse et développer sa complicité. Pas de règles, seulement des conversations favorisant une communication positive et des défis conçus pour épanouir le couple.

Par exemple :

Comment me présenterais-tu en 5 mots à tes amis ?

Décris-moi le week-end romantique parfait.

Seras-tu un parent cool ou autoritaire ?

Oserez-vous repousser vos limites avec Osmooz Défis à 2, Hot ou Couples ?