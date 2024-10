Halo : la franchise passe sous Unreal Engine 5, mais pas que !

La franchise Halo amorce un tournant décisif avec l’adoption de l’Unreal Engine 5 pour ses futurs jeux. Cette décision, prise après une série de bouleversements internes chez 343 Industries, intervient dans le cadre de la refonte de Xbox studio. Ce dernier vient en effet d’être rebaptisé Halo Studios. Mais que représente vraiment tout ce changement ?

Lors des Halo World Championships 2024, 343 Industries a annoncé sa transformation en Halo Studios. Cette annonce marque ainsi le début d’une nouvelle ère pour la franchise. Si le changement de nom est en lui-même un signal fort, l’annonce majeure reste le passage à l’Unreal Engine 5. Ce moteur est d’ailleurs déjà largement adopté dans l’industrie du jeu vidéo. Il vient remplacer le vieillissant Slipspace Engine, utilisé depuis près de 25 ans pour les jeux Halo.

Halo passe sous Unreal Engine 5

Le Slipspace Engine, bien qu’innovant à sa sortie, se retrouve aujourd’hui limité par des outils datant des années 2000. Ces contraintes techniques ont alors ralenti le développement d’Halo Infinite. Cela a également imposé une charge de travail importante aux équipes de développement. Le passage à l’Unreal Engine 5 permet à Halo Studios d’accélérer ses processus. L’équipe en profite aussi pour bénéficier des technologies modernes. Parmi elles, il y aura Lumen pour l’éclairage dynamique et Nanite pour la gestion des détails géométriques.

Cependant, malgré ce changement, Halo Infinite continuera d’être supporté par le Slipspace Engine. Il faut bien garantir la continuité des mises à jour. Mais l’avenir de la franchise s’écrit désormais sous Unreal Engine 5. Le studio n’a d’ailleurs pas perdu de temps en lançant le Project Foundry. Ce projet, bien qu’encore en phase de recherche et développement, a déjà permis à l’équipe de tester le potentiel d’Unreal Engine pour les futurs jeux de la licence. Il ne s’agit pas d’un jeu en soi, mais plutôt d’une expérimentation pour tester de nouvelles technologies. En parallèle, Halo Studios travaillerait sur plusieurs autres projets, dont un possible remaster de Halo : Combat Evolved, aperçu par The Verge.

Une autre conséquence de ce changement de moteur est la facilitation du portage des futurs titres Halo sur d’autres plateformes, notamment la PlayStation 5. Selon des experts comme Rich Leadbetter de Digital Foundry, l’Unreal Engine 5 permettrait un déploiement multiplateforme plus simple. Cela pourrait donc ouvrir la voie à des versions de Halo sur les consoles Sony. Microsoft a déjà montré une certaine ouverture en portant d’autres exclusivités comme Sea of Thieves sur PlayStation, et ce changement pourrait renforcer cette tendance.

En attendant, découvrez la vidéo officielle de New Dawn, l’annonce de Halo Studios :