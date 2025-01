On connaît maintenant la date de sortie de LUNAR Remastered Collection ! 

La longue attente est désormais terminée. Après son annonce au State of Play 2024, GungHo Online Entertainment a enfin levé le voile sur la date de sortie de LUNAR Remastered Collection. Cette collection, qui revisite les deux titres cultes de la série (Lunar: Silver Star Story et Lunar: Eternal Blue), sera disponible bientôt sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam. Mais si vous êtes un fervent collectionneur, il faut déjà vous préparer : la version physique du jeu ne sera pas disponible partout.

Grâce à GungHo Online Entertainment, un classique du RPG des années 90 renaît de ses flammes cette année. À la surprise générale, le studio dévoile LUNAR Remastered Collection lors du Sony State of Play 2024. Il comprend des versions améliorées de deux jeux, dont Lunar : Silver Star Story Complete et de sa suite, Lunar 2 : Eternal Blue Complete.

GungHo Online Entertainment dote également au remaster quelques améliorations afin de le faire correspondre aux exigences actuelles. Les deux jeux embarquent alors des graphismes retouchés, un son amélioré, de nouvelles localisations en anglais et des améliorations de la jouabilité. Et si vous êtes du genre nostalgique, vous pouvez choisir de jouer avec de nouveaux visuels améliorés ou les visuels de la PS1. Le jeu offre également la possibilité de jouer avec les voix japonaises pour plus d’immersion.

Alors, à quand la sortie de LUNAR Remastered Collection ? Selon GungHo Online Entertainment, il sortira sur PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam le 18 avril 2025, avec une prise en charge de la PS5 et de la Xbox Series X/S. Les éditions numériques seront disponibles au prix de 49,99 €, tandis que les éditions physiques coûteront 54,99 €. Attention toutefois : si vous résidez en Amérique du Nord, elles seront disponibles exclusivement via Amazon au prix de 54,99 $. Quant à l’Europe, vous pouvez les acheter chez Clear River Games (enfin pour le moment).

Ces éditions physiques ont des couvertures réversibles avec de nouveaux key arts pour LUNAR : Silver Star Story Complete et LUNAR 2 : Eternal Blue Complete. Les deux illustrations sont l’œuvre de l’illustrateur de la série et artiste d’anime Toshiyuki Kubooka.

Si vous avez raté l’annonce de LUNAR Remastered Collection, regardez la vidéo ci-dessous :