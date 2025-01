Transformers: Reactivate est officiellement annulé

Si le début de l’année est annonciateur de nouveaux projets pour quelques développeurs de jeux, il marque également la fin pour d’autres. C’est le cas de Splash Damage, qui a décidé de mettre fin au développement de son jeu d’action Transformers: Reactivate. Annoncé en 2022, ce jeu d’action en ligne avait tout pour plaire, mais le studio a finalement décidé de se consacrer à d’autres projets. Et comme Transformers: Reactivate est annulé, Splash Damage envisage de réduire son effectif. Mauvaise nouvelle…

Voir aussi : Blackfrost : The Long Dark 2 est en chemin, rendez-vous en 2026

Transformers: Reactivate annulé, des développeurs risquent le chômage

Encore un jeu de tir qui va rejoindre les oubliettes avec Concord. Dans un message sur X, le développeur Splash Damage déclare que son jeu d’action en ligne Transformers: Reactivate est annulé. Cette mauvaise nouvelle apparaît deux ans après sa révélation aux Game Awards 2022. D’ailleurs une bêta du jeu était prévue en 2023, mais celle-ci a été perpétuellement retardée. Maintenant, c’est officiel : le projet est mort dans l’œuf.

“Aujourd’hui, nous avons une nouvelle très difficile à partager. La décision a été prise de mettre fin au développement de Transformers : Reactivate. Cela signifie que nous allons réduire nos activités pour recentrer nos efforts sur d’autres projets. Cette décision n’a pas été prise à la légère et il s’agit d’une période difficile pour le studio et son personnel. Nous souhaitons prendre un moment pour remercier l’équipe qui a travaillé sur Transformers pour son dévouement et sa passion.”

Mais la mauvaise nouvelle ne s’arrête pas là. Comme Transformers: Reactivate est annulé, Splash Damage a également décidé de licencier l’équipe derrière le projet. “Malheureusement, malgré tous nos efforts, un certain nombre de postes au sein du studio risquent désormais d’être supprimés. S’il est douloureux de ne pas pouvoir mener le jeu jusqu’à sa sortie, le fait de devoir dire au revoir à des amis et à des collègues l’est encore plus. Nous nous attachons désormais à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider à traverser cette période difficile.”

Et pourtant, Transformers : Reactivate avait un avenir prometteur. Le jeu d’action proposait des parties en ligne de 1 à 4 joueurs sur consoles et PC, le tout ayant lieu dans un univers post-apocalyptique futuriste. La bande-annonce dévoilait également de belles images, mais malheureusement, nous n’en aurons pas plus !