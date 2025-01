Blackfrost : The Long Dark 2 est en chemin, rendez-vous en 2026

Si le Game Awards a servi de résumé pour les plus beaux jeux de 2024, il a également révélé quelques pépites pour les années à venir. Entre The Witcher 4 ou encore le prochain jeu coop d’Elden Ring, Hinterland Studio a également réservé une surprise pour les fans de jeux de survie. Le développeur dévoile alors Blackfrost : The Long Dark 2 avec une bande-annonce. Une excellente nouvelle, 7 ans après la sortie du très acclamé premier opus.

Blackfrost : The Long Dark 2, du coop en perspective

Comme avec le premier opus, Blackfrost : The Long Dark 2 confronte les joueurs à de nombreuses menaces en milieu hostile. Cette fois, le jeu s’étendra à plusieurs villes, toujours en proie à un hiver apocalyptique. L’objectif des joueurs est simple : survivre à tout prix. “Construisez votre propre survivant », déclare Hinterland Studio. “Personnalisez vos traits et vos compétences, collectionnez les cicatrices et les histoires, et vivez une vie de survivant dans ce monde magnifique mais dangereux”.

Vous pouvez braver le monde hostile et glacial de Blackfrost : The Long Dark 2 en solo avec des PNJ en guise de coéquipiers. Mais, contrairement à son prédécesseur, il est également possible de jouer en coopération. Vous pouvez donc vous entraider entre amis, afin de combiner vos compétences de survie. Et vous en aurez largement besoin, car vous allez faire face à une dangereuse, des conditions météorologiques difficiles, et surtout, le fameux Blackfrost radioactif.

Appréciez la bande-annonce dévoilé lors des Game Awards 2024 :

Ci-dessous la description du jeu sur Steam, selon Hinterland Studio :

“Un an s’est écoulé depuis que l’Aurora est apparue dans le ciel, rendant toute technologie inerte. Les survivants commencent tout juste à émerger pour faire face à leur nouvelle réalité. Entouré d’une nature sauvage et majestueuse, vous rencontrerez les vestiges d’une société isolée qui doit encore se faire à l’idée que le monde vient de changer à jamais. Comment choisirez-vous de survivre ?”

Blackfrost : The Long Dark 2 sera disponible en accès anticipé en 2026. Vous pouvez le mettre en liste de souhaits sur Steam dès maintenant.