Apple retire les derniers appareils Lightning en Europe : l’ère de l’USB-C est lancée !

Apple a décidé de retirer de ses boutiques en ligne européennes ses derniers modèles d’iPhone équipés du port Lightning. Les iPhone SE, iPhone 14 et 14 Plus, ainsi que le Magic Keyboard, ne sont plus disponibles en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Norvège. Cette décision fait suite à la nouvelle réglementation de l’Union européenne, entrée en vigueur le 28 décembre 2024. La directive impose l’usage du port USB-C pour tous les appareils électroniques vendus dans l’EEE.

Une réglementation européenne pour une norme commune et plus écologique

L’Union européenne a mis en place la directive 2022/2380 pour réduire les déchets électroniques et simplifier l’utilisation des chargeurs. Depuis le 28 décembre 2024, tous les appareils mobiles vendus dans l’Espace économique européen (EEE) doivent être équipés d’un port USB-C. Cette norme unifiée permet de simplifier la recharge des appareils en utilisant un seul câble pour plusieurs produits. Les consommateurs n’auront plus à jongler entre différents types de connecteurs.

En plus de l’unification des ports, cette directive impose que les appareils compatibles avec la charge rapide soient dotés de la norme USB Power Delivery (USB PD). Cela permet une charge plus rapide et plus sûre. La législation introduit également une nouvelle règle : les blocs de charge doivent être vendus séparément des appareils. Cela permet de limiter les déchets en ne rendant obligatoire l’achat que des accessoires nécessaires.

Apple s’adapte et prépare l’avenir avec USB-C

Face à cette nouvelle réglementation, Apple a cessé de vendre ses iPhone SE, iPhone 14 et 14 Plus en Europe. Ces modèles sont toujours disponibles aux États-Unis et dans d’autres pays où la législation ne s’applique pas. En revanche, l’entreprise se prépare à l’avenir avec un nouvel iPhone SE, prévu pour 2025. Ce modèle sera équipé du port USB-C et bénéficiera d’un écran OLED, marquant ainsi un tournant dans la stratégie d’Apple.

L’entreprise semble ainsi se conformer aux nouvelles règles européennes tout en cherchant à offrir des appareils plus modernes et performants. Le passage à l’USB-C permet à Apple d’harmoniser ses produits à l’échelle mondiale et d’offrir une meilleure expérience utilisateur. Cette adaptation pourrait également faciliter la gestion des accessoires et de la recharge pour les consommateurs.