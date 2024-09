LG révolutionne votre maison avec ses nouveaux appareils intelligents et éco-responsables : IFA 2024

C’est lors de l’IFA 2024 que LG Electronics (LG) a levé le voile sur sa nouvelle gamme d’appareils électroménagers à haute efficacité énergétique. En effet, ces produits allient haute performance et faible consommation d’énergie. De plus, ils sont conçus pour atteindre les objectifs de l’Union européenne. Ces objectifs visent à réduire les émissions de carbone et la dépendance aux énergies fossiles.

LG : Des appareils doués d’intelligence

La nouveauté chez LG, c’est la combinaison d’avancées technologiques et de l’intelligence artificielle dans leurs appareils.

Leurs nouveaux lave-linge et sèche-linge illustrent cette innovation. Ils préservent l’efficacité énergétique grâce à un tambour adaptable. Celui-ci ajuste en temps réel les rotations pour éviter les enchevêtrements et réduire la consommation d’énergie. Ces machines sont équipées d’un programme Microplastic Care. Ce programme réduit la perte de microplastiques pendant le lavage. Elles intègrent également la fonctionnalité ezDispense™, qui dose précisément le détergent pour chaque charge.

La dimension IA est également présente dans ces machines, notamment avec des fonctionnalités comme AI DD et AI Wash pour le lave-linge, ainsi qu’AI Dry™ pour le sèche-linge. En effet, ces technologies ajustent les performances selon la nature des textiles et le taux d’humidité.

Réfrigérateurs hauts de gamme et efficients

Le design épuré des nouveaux réfrigérateurs de LG est remarquable. Ils offrent une efficacité énergétique indice A-25%. En outre, ils ne produisent que 29 dB de nuisance sonore, créant ainsi une atmosphère paisible. Leur plus ? La production de glaçons sphériques avec Craft Ice, l’innovation LG, et une gestion facilitée de l’hygiène avec la technologie UVnano™.

Cuisine pratique et gourmande par LG

Le nouveau four encastrable InstaView™ de LG est un allié précieux pour les amoureux de la cuisine. De plus, le four affiche un indice d’efficacité énergétique de A++. En outre, il propose 80 modes de cuisson automatique ainsi qu’une fonction AI qui identifie le plat pour choisir le mode adéquat.

Ce n’est pas tout, le nouveau lave-vaisselle LG QuadWash™, équipé de l’Inverter Direct Drive Motor™, présente un confort d’utilisation accru avec un indice d’efficacité énergétique de A-20.

Repenser la conception des appareils électroménagers pour les rendre plus intelligents et plus respectueux de l’environnement est une ambition affichée par Lyu Jae-cheol, Président de la division Home Appliance & Air Solution chez LG Electronics. En effet, cette ambition, gourmande en technologies IA, place la marque au cœur des foyers tout en contribuant à une planète plus verte. Alors, qu’attendez-vous pour adopter ces nouveaux appareils du futur?