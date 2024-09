Découvrez le nouveau Test Manager de LambdaTest: efficacité garantie

LambdaTest a récemment dévoilé son Unified Test Manager, une solution innovante pour la gestion des tests. Cet outil promet d’améliorer l’efficacité et de faciliter la gestion des projets de test grâce à une interface intuitive et des fonctionnalités avancées.

caractéristiques principales de Unified Test Manager

Unified Test Manager propose des fonctionnalités clés pour optimiser le processus de test. Il permet l’orchestration efficace des cas de test, le suivi en temps réel, et la gestion de projet centralisée. Cet outil tout-en-un améliore la productivité et la collaboration des équipes.

Le tableau de bord fournit un aperçu détaillé de l’état des tests. Il affiche les données sur le nombre de cas de test, les tests manuels et automatisés, ainsi que les taux de couverture de l’automatisation. Les utilisateurs peuvent filtrer les résultats selon des plages de dates spécifiques, facilitant ainsi l’analyse des tendances et des performances.

une interface conviviale pour une gestion simplifiée

Avec une interface intuitive, Unified Test Manager permet la création de cas de test personnalisés et détaillés. Les utilisateurs bénéficient d’un référentiel centralisé pour gérer et organiser les cas de test efficacement. Les plans de test et les builds sont facilement accessibles et peuvent être mis à jour sans difficulté.

La création de projets est simplifiée, permettant une approche structurée pour organiser et gérer les efforts de test. Chaque projet sert de conteneur pour les cas de test, optimisant ainsi les activités de test.

intégration avec JIRA pour une collaboration améliorée

L’intégration transparente avec JIRA est une caractéristique majeure de Unified Test Manager. Elle assure une synchronisation en temps réel des cas de test avec les problèmes JIRA. Cette fonctionnalité améliore la gestion de projet et facilite la collaboration entre les équipes.

Les mises à jour sont instantanées, alignant les activités de test avec les tâches du projet. Cette connexion renforce l’efficacité globale de la gestion des tests.

amélioration de l’efficacité des tests grâce à l’IA

L’outil utilise l’IA pour simplifier la création et la gestion des tests. La génération automatique de scénarios BDD facilite encore plus le processus. Cette solution garantit que les objectifs clés sont systématiquement testés et vérifiés.

La plateforme permet également de développer et de gérer efficacement les cas de test manuels depuis une interface unique. Cette simplicité d’utilisation améliore l’efficacité et la productivité des équipes de test.

En conclusion, Unified Test Manager de LambdaTest redéfinit la gestion des tests avec une interface conviviale, des fonctionnalités avancées et une IA intégrée. Cet outil promet de transformer les flux de travail de test, améliorant ainsi la productivité et les résultats pour les utilisateurs.

