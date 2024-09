iOS 18 arrive le 16 septembre : Découvrez si votre iPhone est compatible et les nouvelles fonctionnalités à venir

L’événement Apple « It’s Glowtime » a révélé bien plus que l’iPhone 16. La date officielle de sortie d’iOS 18 est fixée au 16 septembre, et tout le monde se demande si son iPhone pourra en bénéficier. Cette mise à jour, disponible gratuitement, est riche en nouveautés, mais ne sera pas compatible avec tous les iPhone. Voici ce que vous devez savoir sur les appareils éligibles et les fonctionnalités qu’iOS 18 apportera.

Quels iPhone sont compatibles avec iOS 18 ?

Bonne nouvelle pour la majorité des utilisateurs. Si votre téléphone pouvait supporter iOS 17, il pourra également fonctionner avec iOS 18. Voici la liste des modèles compatibles :

iPhone SE (deuxième génération et ultérieure)

iPhone XR, XS, et XS Max

Tous les modèles de la série iPhone 11, 12, 13, 14, 15, et bien sûr le tout nouvel iPhone 16

En revanche, si vous possédez un modèle plus ancien comme l’iPhone 8 ou l’iPhone X, il est malheureusement temps de dire au revoir aux dernières mises à jour d’iOS. Ces appareils, qui datent de 2017 ou plus tôt, ne bénéficieront pas des dernières améliorations logicielles.

Apple Intelligence ne sera pas pour tout le monde

L’une des grandes annonces d’Apple cette année, c’est l’arrivée d’Apple Intelligence, une série de fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle. Cependant, tout le monde n’y aura pas accès. Pour profiter de ces nouvelles technologies, il vous faudra un iPhone 15 Pro ou un iPhone 16. Si vous avez un modèle plus ancien, vous pourrez installer iOS 18, mais ces nouvelles fonctionnalités seront hors de portée.

Apple a précisé qu’ « Apple Intelligence commencera à être déployé en octobre pour les utilisateurs américains ». Pour les autres pays anglophones comme le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie, il faudra attendre décembre. D’autres langues suivront en 2025, mais l’Europe ne sera pas servie de sitôt à cause des régulations en vigueur.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités d’iOS 18 ?

Si vous avez un appareil compatible, vous pourrez profiter d’une panoplie de nouvelles fonctionnalités. L’une des plus attendues est l’application « Mots de passe », qui permet de gérer et sécuriser vos identifiants plus facilement. Cette application centralise tous vos mots de passe et alertes de sécurité.

Autre nouveauté intéressante, l’application Messages reçoit un coup de jeune. En plus d’un mode texte enrichi (gras, italique, souligné, barré), vous pourrez aussi ajouter des animations à vos messages. L’intégration de RCS, un protocole de messagerie amélioré, permet également une meilleure compatibilité avec les utilisateurs d’Android.

L’application Photos bénéficie aussi d’une mise à jour majeure. Désormais, vous pourrez créer et organiser vos propres collections de photos, comme « vacances en Italie » ou « anniversaire de maman ». Cela vous donnera un accès plus rapide à vos moments précieux.

Plus de personnalisations pour l’écran d’accueil

L’écran d’accueil de votre iPhone sera également plus personnalisable. Vous aurez la possibilité de réorganiser vos applications à votre guise, en laissant par exemple des espaces vides pour mettre en avant la photo de fond d’écran. De plus, les applications pourront être teintées de différentes couleurs et redimensionnées selon vos préférences.

Existe-t-il une version bêta d’iOS 18 ?

Si vous ne voulez pas attendre la sortie officielle, sachez qu’une version bêta d’iOS 18 est déjà disponible. Toutefois, comme pour toute version bêta, elle peut comporter des bugs et des problèmes de stabilité. Si vous préférez une expérience fluide et sans tracas, il vaut mieux patienter jusqu’au 16 septembre pour la version finale.