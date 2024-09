AirPods Max 2 bientôt disponible : Quelles seront les nouveautés ?

Apple se prépare à un automne chargé avec le lancement imminent de nouveaux produits. En tête de liste se trouvent les très attendus AirPods Max 2, dont le dévoilement est prévu lors de l’événement iPhone 16. Voici un aperçu de ce que ces nouveaux écouteurs pourraient offrir.

Une Puce H2 pour des fonctionnalités audio avancées

Les AirPods Max 2 devraient embarquer la nouvelle puce H2. Ce qui est une amélioration notable par rapport au modèle précédent. Cette puce, déjà présente dans les AirPods Pro 2, apportera des améliorations aux fonctionnalités audio. Selon les rumeurs, les AirPods Max 2 bénéficieront des mêmes améliorations que les AirPods Pro 2. Notamment, l’Audio adaptatif et la Conversation Awareness.

L’Audio adaptatif ajuste automatiquement la suppression du bruit et la transparence selon l’environnement. De son côté, la Conversation Awareness diminue le volume et isole les voix lorsqu’une conversation est détectée. « Ces fonctionnalités sont largement appréciées par les utilisateurs », comme l’a souligné l’expert en technologie Hazen.

Le passage à l’USB-C pour un chargement plus universel

Une autre évolution majeure attendue est l’adoption du port USB-C pour le chargement. Après le passage au USB-C pour les AirPods Pro 2 l’année dernière, les AirPods Max 2 devraient suivre le même chemin.

Pour information, Apple cherche maintenant à uniformiser ses ports de chargement. Le but étant de faciliter la vie des utilisateurs en réduisant le nombre de câbles nécessaires. Ce passage est également perçu comme un pas vers une standardisation plus large. Cela pourrait enfin mettre fin à la dépendance des ports Lightning.

AirPods Max 2 : des couleurs fraîches pour un design rafraîchi

Apple pourrait également proposer une nouvelle palette de couleurs pour les AirPods Max 2. Actuellement disponibles en cinq teintes, de nouvelles options de couleur pourraient être disponibles pour les AirPods Max de première génération.

Les couleurs Midnight et Starlight, populaires sur d’autres produits Apple, seront aussi de la partie. Ce changement viserait à offrir aux utilisateurs plus de choix pour personnaliser leurs écouteurs.

Un étui intelligent à repenser ?

Concernant l’étui intelligent, il y a des spéculations quant à un possible remplacement. Le Smart Case des premiers AirPods Max a essuyé de nombreuses critiques pour son manque de protection. Apple pourrait également introduire un nouvel étui, peut-être plus robuste, en tant qu’accessoire optionnel. Ce changement pourrait également refléter les préoccupations des utilisateurs et les critiques reçues.

Combien pourrait coûter ces AirPods Max 2 ?

Le prix des AirPods Max 2 reste encore inconnu. Les premiers AirPods Max ont coûté 549 $. Cependant, avec l’arrivée de concurrents offrant des prix plus abordables, on ignore si Apple maintiendra ce niveau de prix. Les prix actuels des modèles concurrents, comme les Beats Studio Pro à 349 $ et les Sonos Ace à 449 $, pourraient influencer la stratégie tarifaire d’Apple pour ses nouveaux écouteurs.