Huawei FreeBuds 4 : un modèle amélioré au même prix que l’ancien

Huawei a tenu une conférence en milieu de mois pour dévoiler plusieurs nouveautés. Parmi celles-ci, les FreeBuds 4, nouvelle mouture de la paire d’écouteurs True Wireless de chez Huawei. Rien n’a changé au niveau du prix mais quelques fonctionnalités sont améliorées tout de même.

Nous n’avons pas testé les FreeBuds 3 mais les avis globaux laissaient entendre un produit très correct. Cette année ils sortent le nouveau modèle, prêt à surpasser l’ancien.

Huawei annonce un prix similaire, et des nouveautés

Les FreeBuds 4 viendront en successeurs des FreeBuds 3 en venant rejoindre les FreeBuds 4i ayant un prix plus abordable. Les 4 sont annoncés à 999 Yuans, nous les verrons sûrement sortir à 150€ en France, en comptant la TVA.

Les Freebuds 4 seront plus légers de 0.4 grammes que les 3, en ayant un poids de 4.1 grammes, un détail qui fait la différence. Les drivers quant à eux seront légèrement plus grand, de 0.1mm (14.3 mm). Ils embarqueront une résistance de bruit active plus performante, annoncée réduire 25 db de bruit environnant. On y retrouve également 3 microphones, afin de mieux capter la voix lors des appels malgré un environnement bruyant.

La puce des FreeBuds 3 ne change pas, toujours la Kirin A1 couplée à des commandes tactiles. La latence quant à elle sera améliorée, Huawei annonce 90 ms.

Une certification IPX4 pour les FreeBuds 4

Pour surpasser les FreeBuds 3, quoi de mieux qu’une certification IPX4 ? Les FreeBuds 4 seront donc certifiés résistants aux éclaboussures. Pour finir ils seront également rechargeables avec la recharge sans-fil Qi qui leur permettra d’atteindre 2h30 d’autonomie en 15 minutes de charge. L’autonomie totale quand à elle sera de 4 heures pour les écouteurs pour 22 heures au total avec le boîtier.

Comme annoncé plus haut, les FreeBuds 4 seront disponibles aux alentours de 150€, pour l’instant aucune date de lancement officiel. Ils seront disponibles en trois coloris, rouge, acier et blanc.