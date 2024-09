zvoove se renforce avec l’acquisition stratégique de Freematica

zvoove, leader européen des logiciels pour l’intérim, renforce sa présence mondiale avec l’acquisition de Freematica. Cette opération marque une étape majeure dans son expansion.

acquisition stratégique de freematica par zvoove

Le 5 septembre 2024, zvoove a annoncé l’acquisition de Freematica, un fournisseur de logiciels ERP SaaS pour les agences d’intérim et de sécurité en Espagne. Cette acquisition va au-delà de l’Europe. En effet, Freematica possède des bureaux au Mexique et en Colombie. Par conséquent, cette opération permet à zvoove de pénétrer le marché latino-américain.

expansion de zvoove en europe et en amérique latine

Avec cette acquisition, zvoove consolide sa position en Europe tout en ouvrant des perspectives aux Amériques. Freematica, actif dans les secteurs de l’intérim et de la sécurité, apporte également une diversification stratégique. De plus, cette expansion répond aux ambitions de croissance de zvoove. Son PDG, Oliver Muhr, souligne l’importance de cette fusion pour servir une clientèle internationale avec des produits élargis et localisés.

avantages pour les secteurs de l’intérim et de la sécurité

Freematica est reconnu pour ses solutions cloud innovantes, particulièrement dans le secteur de la sécurité privée. En rejoignant zvoove, ces solutions bénéficieront d’un soutien technologique et de ressources accrues. En intégrant Freematica, zvoove s’ouvre aussi à des segments de marché adjacents, en pleine croissance. Cette synergie offre des opportunités de développement inédites.

déclaration des dirigeants de zvoove et freematica

Oliver Muhr, PDG de zvoove, et Andrés Martín, cofondateur de Freematica, expriment leur enthousiasme face à cette nouvelle ère. Muhr décrit cette acquisition comme une étape cruciale. Martín ajoute que l’union des deux entités créera une valeur ajoutée pour les clients et le secteur.

En conclusion, l’acquisition de Freematica par zvoove représente un tournant stratégique. Elle renforce sa position en Europe et lui ouvre l’accès aux Amériques. Cette fusion promet des innovations et une croissance soutenue pour les deux entreprises et leurs clients. Les avantages sont clairs : diversification, expansion géographique et synergies technologiques.

