Apple Music est maintenant disponible sur Xbox Series X et S

Les joueurs Xbox vont être ravis : Apple Music est désormais disponible sur les consoles de Microsoft. L’application est en effet d’ores et déjà téléchargeable via le Microsoft Store pour les utilisateurs disposant d’une Xbox Series X et S ou d’une Xbox One. Ainsi, les joueurs peuvent maintenant lancer un morceau en arrière-plan durant une partie de jeu vidéo, comme c’est déjà le cas grâce à Spotify.

Envie de jouer sur Xbox avec Apple Music en arrière-plan ? C’est désormais possible ! Microsoft vient en effet de déployer l’application via le Microsoft Store pour les consoles Xbox Series X et S ; ainsi que les Xbox One (presque un an après Sony sur la PS5).

Les joueurs peuvent ainsi profiter de tout le catalogue de la plateforme de streaming musicale, que ce soit les musiques audio et les clips vidéos ; les radios ; ou encore les playlists. Il est aussi possible d’afficher les paroles de ses titres favoris afin de se faire un petit karaoké.

Le plus intéressant reste tout de même la fonctionnalité de lecture de musique en arrière-plan, idéale pour rythmer une partie de FIFA, The Binding of Isaac ou encore GTA Online.

Au passage, Microsoft a aussi annoncé l’arrivée d’Apple Music sur Windows 11 dans les mois à venir. Apple TV sera aussi disponible dans un futur proche (déjà accessible sur Xbox), tout comme la synchronisation des photos iCloud dans l’application Photos. La firme de Redmond semble ainsi prête à conquérir les utilisateurs de PC ayant certains produits et services Apple.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Xbox Game Pass : les nouveaux jeux d’octobre 2022 !