Windows 11 : photos iCloud, Apple Music et Apple TV bientôt disponibles

Une bonne nouvelle vient d’arriver pour les utilisateurs de produits et services Apple ayant un ordinateur sous Windows 11. En effet, Microsoft a annoncé que les applications Apple Music et Apple TV arriverait sur le Microsoft Store dès l’année prochaine ; mais aussi que la synchronisation des photos iCloud serait de la partie.

Outre de nouveaux produits Surface, Microsoft a annoncé quelques nouveautés intéressantes durant son Surface Event 2022 au sujet de Windows 11.

La firme américaine a en effet fait la part belle aux services et produits Apple. Nous apprenons pour commencer que les applications Apple Music et Apple TV arriveront dès l’année prochaine dans le Microsoft Store. Des versions en accès anticipé seront disponibles prochainement sur la boutique d’applications.

Pour rappel, Apple TV n’était accessible que d’une seule façon sur les produits Windows : via le site officiel du service de streaming (tv.apple.com). L’accès ne sera ainsi plus limité au navigateur sur Windows 11, mais directement via une application. Même processus pour Apple Music, accessible uniquement via le web (music.apple.com).

En plus de cela, Microsoft a déclaré qu’iCloud Photo sera directement intégré dans l’application Photos de Windows 11. Pour cela, il sera nécessaire de télécharger iCloud via le Microsoft Store. L’entreprise explique ainsi que « vos photos prises à l’iPhone apparaîtront automatiquement » dans la bibliothèque de l’application.

Cette nouveauté est d’ores et déjà disponible pour les membres du programme Windows Insider. Pour les autres utilisateurs, une mise à jour globale de Windows 11 apportera la bibliothèque iCloud Photo sur PC en novembre 2022.

Au passage, Microsoft a annoncé que l’application Apple Music est dorénavant disponible sur Xbox. Une bonne nouvelle pour les joueurs non abonnés à Spotify qui souhaite écouter leurs playlists et albums favoris durant une partie de jeux vidéo sur Xbox Series et Xbox One.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Windows 11 : le support des applications Android est disponible en France !