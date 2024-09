TUTO – iPhone 16 : connaissez-vous ces 6 caractéristiques ?

Comme chaque année, à la mi-septembre, Apple a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones. Si l’iPhone SE 4 se fait attendre pour 2025, l’iPhone 16 et ses différentes versions (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max) font leur entrée. Présentés le 9 septembre, disponibles en précommande le 13, les premiers modèles arriveront entre vos mains quelques jours plus tard. Mais avant de craquer pour l’un d’eux, découvrez six caractéristiques clés de cette nouvelle génération d’iPhone.

1. Un bouton Action pour plus de personnalisations sur l’iPhone 16

Un des grands changements cette année concerne les boutons physiques. L’ancien bouton slider pour le mode silencieux disparaît. Désormais, tous les modèles de la gamme iPhone 16 intègrent le « bouton Action », une fonctionnalité qui n’était auparavant réservée qu’aux iPhone Pro et Pro Max. Vous pouvez personnaliser ce bouton à votre guise pour ouvrir des applications ou accéder rapidement à certaines fonctions, comme l’appareil photo ou la lampe torche.

Avec cette nouveauté, vous avez un accès rapide à vos tâches préférées, ce qui simplifie encore plus l’utilisation quotidienne de votre smartphone.

2. Le bouton Contrôle de caméra pour des photos plus précises

Une autre nouveauté est le « bouton Contrôle de caméra », une touche dédiée située sur la tranche inférieure du téléphone. Rappelant l’ancien bouton TouchID, il vous permet de prendre des photos avec un retour haptique. Ce bouton vous offrira encore plus de contrôle dès cet automne, avec une mise à jour permettant de verrouiller la mise au point ou l’exposition en appuyant à mi-course.

Glisser le doigt sur ce bouton permettra de zoomer ou de changer de mode de prise de vue. Une belle avancée pour tous ceux qui aiment immortaliser leurs moments avec précision !

3. Des tailles d’écran plus grandes sur iPhone 16

Bien que les iPhone 16 et 16 Plus conservent des dimensions similaires aux modèles précédents, les versions Pro et Pro Max proposent un écran plus grand. L’iPhone 16 Pro passe à 6,3 pouces et le Pro Max à 6,9 pouces. Si vous aimez profiter d’une grande surface d’affichage pour vos vidéos ou jeux, ces modèles seront faits pour vous.

Cependant, cette augmentation de taille s’accompagne d’un poids un peu plus lourd par rapport à l’iPhone 15 Pro et Pro Max. L’iPhone 16 Pro pèse désormais 199 grammes et le Pro Max 227 grammes.

4. Des améliorations en photo : zoom, macro et plus encore

Si vous aimez la photographie, vous allez adorer les nouveautés proposées par l’iPhone 16. Les modèles classiques et Plus restent sur des modules avec deux capteurs (48 et 12 Mpx), mais celui de 12 Mpx gagne un autofocus, vous permettant d’accéder à des prises de vue en macro. Cela vous permettra de capturer des détails d’une netteté incroyable.

Les versions Pro, quant à elles, montent encore d’un cran. Le capteur ultra grand-angle passe de 12 à 48 Mpx, et vous bénéficiez d’un zoom optique x5 pour vous rapprocher encore plus de votre sujet. Vous pourrez aussi filmer en slow-motion en Dolby 4K à 120 images par seconde, pour des vidéos encore plus spectaculaires.

5. Prêt pour le futur avec le Wi-Fi 7

L’iPhone 16 intègre une fonctionnalité discrète mais importante : la compatibilité avec le Wi-Fi 7. Bien que cette norme ne soit pas encore très répandue, elle devrait l’être dans les années à venir. Le Wi-Fi 7 permet des vitesses de connexion beaucoup plus rapides et une bande passante élargie, idéale pour les utilisateurs intensifs ou ceux qui aiment le streaming en haute qualité.

Même si très peu d’appareils sont compatibles pour le moment, le fait que l’iPhone 16 prenne en charge cette technologie garantit qu’il restera performant dans les années à venir. Apple, fidèle à sa réputation, vous offre une fois de plus un appareil tourné vers l’avenir.

6. Recharge plus rapide et MagSafe amélioré sur iPhone 16

Si vous en avez assez des longues heures de recharge, vous serez ravi d’apprendre que l’iPhone 16 propose une charge plus rapide que ses prédécesseurs. Certains modèles pourraient accepter jusqu’à 45 W de puissance, contre environ 27 W sur les iPhone 15 Pro. Cela reste à confirmer par des tests, mais c’est une avancée certaine pour ceux qui détestent attendre que leur téléphone se recharge.

En ce qui concerne la charge sans fil, l’iPhone 16 est compatible avec la technologie MagSafe jusqu’à 25 W, soit une nette amélioration par rapport aux 15 W des générations précédentes. Si vous possédez déjà un chargeur MagSafe, c’est le moment de l’utiliser au maximum de ses capacités.