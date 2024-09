iPhone 16 : Zoom sur les nouvelles fonctionnalités des modèles Pro et Pro Max !

Le lancement de l’iPhone 16 Pro est imminent. Prévu pour le 9 septembre lors du traditionnel événement annuel d’Apple, ce nouveau modèle promet de nombreuses améliorations ! Voici un tour d’horizon des fonctionnalités les plus attendues.

Des écrans plus grands pour une meilleure immersion

Cette année, Apple a décidé d’augmenter la taille des écrans pour ses modèles Pro. Le nouvel iPhone 16 Pro sera équipé d’un écran de 6,3 pouces, contre 6,1 pouces pour le modèle précédent. Quant au 16 Pro Max, il passera de 6,7 à 6,9 pouces.

Ces nouvelles dimensions offrent une meilleure immersion pour les utilisateurs. Que ce soit pour visionner des vidéos, jouer ou simplement naviguer sur le web. « Les clients ont toujours réagi positivement aux augmentations de taille d’écran, et cette année ne devrait pas faire exception », rapporte Bloomberg.

Une puce A18 Pro taillée pour l’intelligence artificielle

Sous le capot, l’iPhone 16 Pro sera alimenté par la nouvelle puce A18 Pro. Il s’agit d’une version améliorée de l’A18 qui équipera toute la gamme iPhone 16. Cette puce se distingue par son Neural Engine, conçu pour optimiser les tâches liées à l’intelligence artificielle.

Que ce soit pour la reconnaissance d’image, l’assistant vocal Siri ou d’autres fonctionnalités liées à l’IA, cette puce devrait offrir des performances accrues. « Apple mise gros sur l’IA, et cette puce est le cœur de cette stratégie », d’après TechCrunch.

De nouvelles options de couleurs pour la gamme iPhone 16 Pro !

Après avoir introduit le titane dans la gamme Pro l’année dernière, Apple continue sur cette lancée avec de nouvelles couleurs pour l’iPhone 16 Pro. Le bleu titane cède sa place à une version « Desert Titanium », une teinte bronze avec des nuances de rose. Le noir titane, quant à lui, devient plus foncé, se rapprochant du coloris « Midnight ».

D’autres options comme le Natural Titanium et le White Titanium seront également disponibles. Apple nous réserverait des teintes revisitées pour un look encore plus premium.

Un bouton Capture pour les amateurs de photo

Apple ajoute un nouveau bouton physique à l’iPhone 16, situé sous le bouton latéral. Ce bouton « Capture » sera dédié à l’appareil photo. Il permettra de prendre des photos rapidement, zoomer, dézoomer et faire la mise au point sur des sujets spécifiques. Une fonctionnalité qui plaira sans aucun doute aux amateurs de photographie. Selon The Verge, « Le bouton Capture pourrait changer la donne pour les utilisateurs qui prennent régulièrement des photos avec leur iPhone ».

Une caméra ultra grand angle améliorée

L’appareil photo ultra grand angle (0,5x) de l’iPhone 16 Pro bénéficiera d’une mise à jour significative. En effet, il passera de 12 MP à 48 MP. Cette amélioration apportera une meilleure parité avec l’appareil photo principal, qui sera également de 48 MP. Cela apportera une meilleure capture des vidéos spatiales.

Cette mise à jour représente une avancée majeure pour la photographie mobile. En particulier, pour les prises de vue en mode paysage ou les photos de groupe.

Zoom optique 5x sur l’iPhone 16 Pro et Pro Max

L’année dernière, l’iPhone 16 Pro Max avait été le seul modèle à bénéficier d’un zoom optique 5x. Cette fois-ci, Apple l’intègre également au plus petit modèle 16 Pro, permettant ainsi aux deux appareils d’offrir les mêmes capacités de zoom.

Cette parité entre les deux modèles montre la volonté d’Apple de ne plus faire de compromis sur les fonctionnalités photographiques, peu importe la taille de l’appareil.

Meilleure performance en basse lumière

Le capteur de l’appareil photo principal du 16 Pro a été amélioré pour offrir de meilleures performances en basse lumière. Cette amélioration sera particulièrement visible dans le mode nuit, qui devrait produire des images plus nettes et plus détaillées, même dans des conditions d’éclairage difficiles. « Apple a toujours été à la pointe de la photographie mobile, et ces améliorations confirment cette position », souligne 9to5Mac.

Une batterie plus performante et une meilleure gestion thermique

Apple a aussi travaillé sur la capacité de la batterie pour offrir une meilleure autonomie. L’iPhone 16 Pro sera équipé d’une batterie de 3 577 mAh, contre 3 274 mAh pour le modèle précédent. Le modèle Pro Max, quant à lui, passera à 4 676 mAh, contre 4 422 mAh pour le 15 Pro Max.

En plus de cette augmentation, Apple a également amélioré la conception thermique de ses appareils. Cela réduirait ainsi les problèmes de surchauffe. MacRumors rapporte que « ces améliorations montrent qu’Apple écoute les retours de ses utilisateurs et cherche constamment à améliorer l’expérience ».

Des améliorations au niveau de la connectivité pour les modèles iPhone 16 Pro

Enfin, l’iPhone 16 Pro proposera des améliorations au niveau de la connectivité, notamment avec le support du Wi-Fi 7, une norme récemment lancée qui promet des vitesses de connexion encore plus rapides.

De plus, un modem 5G amélioré devrait permettre des débits cellulaires plus élevés, garantissant ainsi une expérience utilisateur toujours fluide, même dans les zones où la couverture réseau est limitée.

L’iPhone 16 Pro ne propose peut-être pas une seule fonctionnalité révolutionnaire, mais l’ensemble des améliorations prévues devrait en faire un appareil incontournable pour les fans d’Apple. Des écrans plus grands, une puce puissante axée sur l’intelligence artificielle, des appareils photo améliorés et une meilleure autonomie de la batterie sont autant de raisons qui feront de ce modèle un succès.

Comme chaque année, il faudra attendre l’événement de lancement pour voir si Apple a d’autres surprises en réserve, mais une chose est certaine : l’iPhone 16 Pro s’annonce déjà comme un must-have pour les utilisateurs exigeants.