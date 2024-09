Télétravail : Tesla recrute et le salaire peut monter jusqu’à 241 000 euros par an

Tesla a récemment publié de nouvelles offres d’emploi pour des postes en télétravail. Alors que le patron de Tesla, Elon Musk, est connu pour avoir toujours été réticent à adopter cette pratique, il semble qu’il a changé son fusil d’épaule. Les postulants pourront donc souscrire à ces offres depuis n’importe où dans le monde.

Tesla promet des salaires compétitifs et d’excellentes conditions de travail

Outre la possibilité de travailler en télétravail, ces offres d’emploi promettent également des salaires compétitifs et des avantages sociaux. Parmi les postes à pourvoir, il y a celui de Senior Engineer, dont le salaire peut atteindre les 270 000 dollars annuellement, soit 241 000 euros environ.

D’ailleurs, ce poste est l’un des plus en vue. Il requiert une expérience significative dans l’installation des systèmes électriques et photovoltaïques ou encore de stockage. Les postulants doivent notamment justifier de 5 ans d’expérience au minimum dans la mise en service de systèmes énergétiques à grande échelle ou leurs tests de performance.

Les candidats doivent également disposer de certaines compétences, comme la maîtrise des tests de transformateurs et des équipements périphériques. Ils doivent aussi connaître les protocoles SCADA comme DNP3, GOOSE et Modbus. Par ailleurs, ils doivent avoir une bonne connaissance des systèmes d’exploitation Windows et Linus. Enfin, les candidats doivent avoir de l’expérience avec des dispositifs comme les relais, les compteurs et commutateurs Ethernet.

Tester et former des humanoïdes intelligents

Si vous n’avez pas le profil de l’emploi, ne vous inquiétez pas. Tesla recrute également du personnel pour tester et former ses humanoïdes dotés d’intelligence artificielle. Le salaire est supérieur à 6 000 euros pour ces postes mais nécessitent d’observer certains critères spécifiques.

Même si le mode de travail pour ces postes est entièrement à distance, il est possible que les candidats sélectionnés doivent effectuer des déplacements en fonction des besoins du projet. D’une manière générale, Tesla propose un salaire annuel entre 79 200 à 270 000 dollars selon le poste et l’expérience du candidat.

Si vous êtes intéressé par ces offres de travail en télétravail, rendez-vous sur le site officiel de Tesla et postulez à l’offre qui convient au mieux à vos compétences.