EDF Pulse – PLS, photovoltaïque et AI contre le cancer

Les Prix start-up EDF Pulse ont pour ambition de soutenir et de mettre en lumière les startups françaises et européennes pour favoriser l’innovation au service de la transition énergétique et des nouveaux usages électriques.

Après plusieurs mois, c’est seulement 12 finalistes qui furent présents au Palais Brongniart le 16 octobre dernier. On en a rencontré lors de la journée et on vous les fait découvrir.

Les enjeux du Prix EDF Pulse

Participer à l’événement est plus que crucial pour les startups. Il permet de montrer au public que l’on peut croire en la thématique de la transition énergétique. Il apporte aussi un regain d’ambition pour les participants et surtout des finances en cas de victoire.

En effet, 4 prix seront remis dont le Prix du Public. Chaque lauréat remportera une campagne de communication et jusqu’à 100 000 euros de dotation ! De quoi vraiment se développer et pourquoi pas embaucher une agence de développement web.

Mais surtout, un tel prix permet de ne pas être seul et pouvoir évoluer en collaboration.

Les 3 gagnants de l’événement EDF Pulse :

1er Prix EDF pulse : TheraPanacea, l’IA au service de la radiothérapie

Cette solution rend le traitement contre le cancer plus automatisé, personnalisé et adaptatif pour de meilleurs résultats cliniques, tout en permettant de traiter plus de patients à ressources égales.

2e Prix EDF pulse : BeON Energy, le panneau solaire plug-and-play

Ce kit solaire s’installe aussi facilement qu’une TV ou un réfrigérateur : il suffit de le brancher à l’aide d’une prise pour qu’il convertisse l’énergie solaire en électricité et alimente une maison.

3e Prix EDF pulse : Grapheal, le pansement biostimulant pour accélérer la cicatrisation

Sa technologie intelligente au graphène permet de suivre à distance l’état des plaies chroniques, d’alerter les soignants en cas d’infection et de favoriser une cicatrisation rapide.

Prix du Public EDF pulse : SAUREA, le moteur photovoltaïque autonome

Particulièrement adapté aux sites isolés et aux climats sévères, ce moteur ultrarésistant transforme directement l’énergie solaire en énergie mécanique, sans aucune électronique de conversion. Il permet de motoriser des activités auparavant manuelles : pompe à eau, ventilateur, etc.

1. PLS – D’un Seul Geste

Créée en mars 2018, PLS est la startup à l’origine D’un Seul Geste, une formation en réalité virtuelle aux gestes qui sauvent. La solution favorise la mémorisation de gestes réflexes et le passage à l’action. Elle fut fondée par 4 personnes, dont un ancien sapeur pompier. Et suite au constat du manque, mais surtout incapacité d’action du public lors d’un accident.

Un casque de VR s’accompagne d’un mannequin qui est criblé de capteurs et de gants reliés. Tout ça permet à la formation d’être entièrement en VR et avec un retour direct sur la réalisation des gestes. Vous aurez un retour en direct sur la qualité de votre massage cardiaque, et pourrez ainsi apprendre rapidement.

D’un Seul Geste répond au manque de formation cruciale en France. Nous sommes l’un des pays européens avec le moins de population formée au premier secours. Et cela va avoir du mal à changer, les formations prennent en général 1 ou 2 jours complets et ne sont pas régulières. Avec leur solution, la formation peut se faire en une heure et donc s’organiser occasionnellement dans la vie de tout citoyen. Par exemple, au lycée, puis lors de chaque changement de travail. Cela peut permettre de sauver des vies grâce à des gestes simples que tout le monde doit maîtriser ! Être capable d’agir s’il se passe quelque chose est primordial !

L’évolution de la startup après EDF pulse

Des centres de formation existent pour les premiers secours, mais ce sont des formations longues de 2 jours qui ne correspondent pas au calendrier de chacun. L’idée pour le futur serait d’équiper ces centres de formation avec la solution en VR. Une manière de rendre la formation accessible en une ou deux heures.

Mais aussi un déploiement dans des entreprises pour former le personnel de ces dernières sans prendre trop de temps de travail

Pour un futur moins proche, PLS souhaite proposer des formations différentes et plus polyvalentes toujours en VR.

Des concurrents ?

Tous les centres de formation et formateur traditionnel sont en soi des concurrents. Mais sont également de potentiels partenaires d’évolution.

Aucune autre solution de VR pour les premiers secours n’existe en France pour l’instant. Plus d’un an de R&D ont été nécessaires à la mise en place du logiciel et du mannequin.

Quelle technologie semble être pour vous la solution de demain ?

La VR totalement !

Patron de Facebook France, Laurent Solly a dit il y a quelques jours que les nouvelles réalités sont le futur. Elles vont permettre de vivre de manière immersive dans le monde.

On attend encore le succès de la VR, mais elle a un très bel avenir d’ici 5 ou 10 ans ! Elle est déjà activement présente dans le monde professionnel et des formations, mais pas encore chez le grand public.

Une bonne journée productive, c’est quoi pour vous ?

Une journée productive c’est une journée qu’on avait imaginé, qui se passe réellement et qui se passe bien !

Par exemple, des réunions le matin et un concours (EDF pulse par exemple) l’après midi. Mais surtout que tout se passe comme prévu et que le concours soit remporté.

Il faut que tous les sujets majeurs de la startup s’alignent en synergie durant cette journée. Par exemple, EDF qui appelle et qui souhaite former 100% de leurs employés avec D’un seul Geste !

Un livre qui vous a inspiré ?

Le livre de Patrick Pelloux sur les attentats de Paris de 2015. Livre qui fait une piqûre de rappel sur le besoin de se former aux premiers secours. Rapport qui a lancé l’entreprise !

Vous pouvez avoir un mois gratuit Audible en cliquant ici.

Livre aussi disponible à la FNAC.

2. Saurea

Saurea est la startup qui offre un lien direct entre énergie solaire et mécanique. Plus besoin d’électronique pour faire fonctionner un moteur avec un panneau solaire. Il faut normalement un transformateur, régulateur et autres puces qui demandent une maintenance.

Grâce à un panneau solaire rond et un disque obstruant rotatif, le courant de sortie est directement utilisable par un moteur.

Le système est équivalent à la puissance d’une personne humaine, une version plus optimisée doublera la puissance prochainement.

L’intérêt principal de la solution est de rendre fiables les installations et d’éviter la maintenance. En éliminant le besoin d’électronique entre le panneau photovoltaïque et le moteur, il a moins d’éléments à risque de rupture.

On peut ainsi voir une pompe continue sans maintenance au milieu d’un champ ou une bergerie reculée. Saurea intervient là où la mise en place d’un réseau électrique n’est pas envisageable. Cela permet aussi de motoriser une installation existante, comme une pompe à main en Afrique. Ou bien une ventilation en continue la journée dans un hangar.

L’évolution de la startup

Une deuxième levée de fond en prévue et espérée pour début 2020. EDF Pulse pourra aider à cette dernière. Cela permettra d’intensifier la commercialisation. Sinon, pour le moyen terme la recherche de partenaire de distribution est intensément prévue.

Des concurrents ?

Des concurrents existent sur le photovoltaïque, mais il faut toute l’installation pour transformer le courant continu en alternatif. Aucun concurrent sur la production d’énergie solaire en courant alternatif.

Le solaire, l’énergie de demain ?

La transition énergique va nécessiter le solaire, mais pas que. Même si le solaire va être essentiel, il ne pourra pas être seul. La transition énergétique est avant tout une diversité des productions, solaire, éolien et nucléaire.

Tous les axes sont à développer et cela passera par l’autoconsommation.

Une bonne journée productive, c’est quoi pour vous ?

Quand on a eu un contact de quelqu’un qui est réellement intéressé par le moteur plus que par l’application. Quelqu’un qui pense motorisation. Quelqu’un qui a compris qu’un nouveau système de motorisation existe.

Un livre qui vous a inspiré ?

Vous pouvez avoir un mois gratuit Audible en cliquant ici.

Livre aussi disponible à la FNAC.

3. Therapanacea à EDF Pulse 2019

Therapanacea est une startup MedTech, issue des laboratoires de recherche français, qui a l’ambition de transformer le traitement du cancer par radiothérapie avec de l’IA pour le traitement avancé des images médicales.

Le cancer est un fléau qui doit toucher une personne sur deux vivante aujourd’hui. Deux tiers des patients sont traités par radiothérapie, le traitement le plus largement utilisé qui a un très bon ratio coût/efficacité. En France, chaque année, environ 200,000 personnes atteintes de cancer sont traitées ainsi.

Leurs solutions d’intelligence artificielle aident à concrétiser une radiothérapie automatisée, personnalisée et plus précise pour soigner plus de patients à ressources égales et avec des meilleurs résultats cliniques (moins d’effets secondaires, moins de récidives).

Cependant, les médecins eux-mêmes jugent que la chaîne de traitement est trop peu automatisée, pas assez précise, et trop expert-dépendante. Et avec l’explosion du nombre de cancers, la chaîne de traitement ne fait que se complexifier.

Ainsi, Therapanacea apporte aux patients atteints du cancer la possibilité de recevoir un traitement personnalisé et ajusté à leur anatomie qui sera plus précis et donc plus qualitatif. Les centres de traitement bénéficieront d’une chaîne automatisée qui leur fera gagner en efficacité opérationnelle et temps afin que celui-ci soit dédié aux activités les plus critiques et incontournables pour les praticiens (l’examen des tissus tumoraux et préservation des fonctions saines, la concertation avec les pairs notamment) et donc à traiter plus de patients.

L’évolution de la startup

Therapanacea a aujourd’hui un premier produit homologué pour le marché européen. De nouveaux produits sont prévus pour les prochaines années afin de couvrir toute la chaîne de traitement. Avec un axe d’exportation à l’international.

La startup amène sur le terrain clinique des technologies de pointe issues des meilleurs travaux de recherche et qui devraient révolutionner les pratiques et usages.

Questions plus générales sur le secteur de la Tech et EDF pulse

Quelle technologie semble être, pour vous, la solution de demain ?

Les technologies qui sauront exploiter pleinement le potentiel prédictif des données et les combiner avec les connaissances, l’expertise et la logique propres à chaque domaine spécifique. Applicable à presque tous les champs de la santé.

Un livre qui vous a inspiré

L’abolition de Robert Badinter – une cause essentielle pas gagnée d’avance à l’époque

promo 20 Commentaires L'Abolition Robert Badinter

Éditeur: Fayard

Vous pouvez avoir un mois gratuit Audible en cliquant ici.

Livre aussi disponible à la FNAC.

N’hésitez pas à lire d’autres de nos sujets startups autres qu’à EDF Pulse 2019 :

Rosign les routes connectées et intelligentes :

Boaton Le service des plaisanciers :