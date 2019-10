Depuis plusieurs années, l’appareillage pour enfants demande aux audioprothésistes de faire des compromis et choisir entre Omni (conserver une perception à 360° de l’environnement sonore) ou Directionnel (meilleur rapport signal/bruit dans un milieu bruyant). Les nouvelles gammes Opn Play et Xceed Play lancées par Oticon suppriment ce dilemme ! Elles améliorent le rapport parole/bruit sans priver les jeunes cerveaux des sons nécessaires pour le développement auditif et le plaisir des échanges quotidiens.

Faciliter l’apprentissage et la participation de l’enfant

Les enfants sont constamment entourés par les sons : à l’école, au sport, dans le jardin…. Mais comprendre ce qui se dit et apprendre dans le bruit est un réel défi, d’autant plus s’ils ont une perte auditive ! Les technologies traditionnelles proposent une écoute directionnelle se concentrant sur un seul interlocuteur à la fois. Le fait de ne pas comprendre les conversations limite les possibilités de développement, de l’apprentissage indirect, et réduit la sensibilisation à l’environnement.

Avec Opn Play et Xceed Play, l’enfant bénéficie d’un accès au son à 360° pour être dans les meilleures conditions d’apprentissage possible. L’OpenSound Navigator analyse, hiérarchise et conserve la parole en la séparant du bruit, peu importe l’environnement sonore. Ceci permet d’améliorer la compréhension, réduire l’effort d’écoute, et faciliter la participation de l’enfant au quotidien.

Plus de risque de Larsen !

A cause des limites de la technologie conventionnelle, il était souvent impossible d’atteindre le gain prescrit en raison du risque de Larsen. Oticon révolutionne l’approche anti Larsen grâce à l’OpenSound Optimizer qui analyse le son 56 000 fois par seconde et prévient le Larsen avant même qu’il ne se produise ! Les enfants appareillés peuvent ainsi jouer, interagir, faire des câlins, porter des chapeaux, des déguisements ou des casques, sans risque de sifflements gênants. Pour réussir ce challenge technologique, une nouvelle plateforme numérique a été conçue : Velox S, la plus rapide jamais développée par Oticon. La parole est alors amplifiée de jusqu’à 6 décibels en plus, tout en permettant des adaptations plus confortables, sans aucun risque de Larsen, et permet ainsi jusqu’à 25% d’indices de la parole supplémentaires.

Se connecter au monde

Opn Play et Xceed Play se connectent aux smartphones et donnent accès à une large gamme d’accessoires et d’options pour faciliter la vie quotidienne des enfants et adolescents. Notamment grâce au ConnectClip : un accessoire multiusages connecté en Bluetooth qui permet aux enfants de mieux entendre un interlocuteur (par exemple un professeur) dans un environnement bruyant, téléphoner confortablement, transformer les aides auditives en écouteurs pour profiter de sa musique, changer de programmes et régler le volume, parler avec des amis sur des applications comme Skype… c’est un outil idéal pour la vie en classe où la concentration est primordiale ou en voiture avec d’importants bruits de fonds !

Fait important, au-delà de l’aspect audiologique révolutionnaire, ces aides auditives ont été conçues pour s’adapter à la vie active des enfants. Elles sont résistantes à l’eau et à la poussière, la batterie est hors de portée des petits doigts curieux, et un voyant lumineux LED indique aux parents ou bien à l’enseignant que l’appareil fonctionne correctement. Pour plus de sécurité, les aides auditives sont sans allergènes et peintes avec une texture biocompatible. Pour le côté esthétique, Oticon propose 12 couleurs pour répondre aux besoins des enfants, afin de rester discret ou au contraire se démarquer.