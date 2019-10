La deuxième nocturne de Citéco est consacrée à l’une des plus importantes industries culturelles : le jeu vidéo. Cette programmation inédite est accessible gratuitement aux moins de 26 ans et aux étudiants et se déroulera le 7 novembre 2019 de 19h à 22h.

Rencontres autour des mondes virtuels

Ainsi, l’économie est aussi là où on ne l’attend pas et le jeu vidéo est un secteur majeur de l’industrie du divertissement. Ecosystème très dynamique, il est créateur d’environnements économiques nouveaux. Le public est ainsi convié à explorer ces mondes virtuels et y découvrir des mécanismes parfois complexes, souvent mal compris dans le monde réel, mais pouvant être maîtrisés et détournés par de très jeunes joueurs.

Conférences du Citéco

Ainsi à travers une succession de tables rondes animées par Arnaud Gantier, le Youtubeur de Stupid Economics, les visiteurs pourront participer à une plongée dans ces mondes virtuels pour y découvrir l’économie des jeux vidéo.

Par exemple de 19h30 à 20h30 se déroulera la table ronde dans l’Auditorium de Citéco.

Le thème sera : De World of Warcraft à Fortnite : les mécanismes économiques dans les mondes virtuels

Avec Pierre-William Fregonese, Docteur en science politique, enseignant à Sciences Po Lille, auteur de Raconteurs d’histoires : les 1000 visages du scénariste de jeu vidéo (juin 2019),

Olivier Mauco, Docteur en science politique et game studies, consultant et concepteur de médias ludiques pour la communication et la formation. Fondateur de Game in Society (conception et production de jeux et applications de médiation culturelle, artistique, scientifique et technique)

Retrogaming et arcade avec l’association Mo5

Pour rester dans le monde des jeux vidéo, des bornes de jeux d’arcade ainsi qu’un espace de rétrogaming seront également déployés dans la Cité pour poursuivre cette expérience décalée.

Avec 8 bornes d’arcade disséminées dans le parcours permanent de Citéco et accessibles gratuitement.

Et un espace retrogaming (Nintendo 64, Super Nintendo, la NES, Mega Drive…) au café.

Il y aura aussi un grand concours de jeu vidéo animé par un médiateur de l’association Mo5 (20h30-21h), avec à la clé 2 Pass Cité +

Bar éphémère et accès au Citéco

Il y a aussi un bar éphémère qui accueillera les visiteurs.

Enfin, l’accès à l’exposition permanente de Citéco inclus dans le ticket d’entrée «nocturne»

Gratuit pour les moins de 26 ans et les étudiants, sinon avec un tarif unique à partir de 19h : 8€