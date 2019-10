La Kindle Oasis 2019 d’Amazon est sortie, c’est la version ultra haut de gamme des liseuses Amazon. Nous l’avons en main depuis quelques semaines, il est grand temps pour nous de vous faire un retour.

Design et prise en main

La Kindle Oasis est la liseuse de la gamme Amazon avec un design plutôt singulier. En effet, celle-ci est carrée et non en forme de rectangle. La face avant est complètement lisse tandis que le dos est lui aussi plat, mais on note une excroissance à droite.



TEST – Kindle Oasis 2019 – Vue de face

Cette excroissance n’est pas anodine pour sa prise en main de tous les jours, puisqu’on va pour la tenir de la main gauche ou de la main droite. En effet, la Kindle Oasis 2019 est équipée d’un accéléromètre pour permettre une rotation automatique. Néanmoins, notons que la lecture en mode paysage est impossible.



TEST – Kindle Oasis 2019 – Vue de dos

Amazon a également bien travaillé le poids de cette Kindle Oasis 2019. En effet, celle-ci pèse 188 grammes soit le poids d’un smartphone. Ajoutons également que celle-ci à une épaisseur de 3.5mm et 8mm sur l’excroissance.



TEST – Kindle Oasis 2019 – Vue de haut

Sur la connectique et les boutons, la Kindle Oasis 2019 ne fait pas des folies. En premier lieu, on retrouve le bouton de mise en veille en haut de l’excroissance. Ensuite deux boutons sont positionnés sur le côté accessible par le pouce pour naviguer entre les pages.

TEST – Kindle Oasis 2019 – Vue de bas

Utilisation

La Kindle Oasis 2019 étant le modèle le plus haut de gamme d’Amazon, celle-ci propose une qualité de lecture irréprochable. Étant très matérialiste de nature, j’avais peur d’être perturbé par la lecture sur un écran. Au final que nenni, la lecture est très agréable en toute circonstance ! En effet, que ce soir en terrasse avec un Mojito ou le dimanche au chaud dans sa couette le confort de lecture est là.

TEST – Kindle Oasis 2019 – Livre de Doc Seven

Les services d’Amazon sont évidemment parfaitement intégrés, on achète un ebook sur Amazon et il se retrouve automatique à synchroniser avec sa Kindle. Néanmoins, si vous souhaitez ajouter un fichier hors store Amazon, ce n’est pas la même histoire. Déjà il faut savoir que la gamme Kindle d’Amazon utilise un format propriétaire. C’est une manière pour Amazon de défendre son business, néanmoins on va vous faire des tutoriels sur Le Café du Geek pour utiliser au mieux votre Kindle.

Pas de problème pour lire des mangas ou des BD, du moment qu’il provient du store Kindle. C’était le point qui me faisait peur, mais c’est très bien gérer. Néanmoins, rappelons tout de même que l’écran est uniquement en noir et blanc. En conclusion, si vous lisez essentiellement des mangas ou des BD, ce n’est peut-être pas un choix judicieux.

Autonomie

Terminons par l’autonomie tout simplement exceptionnelle ! Amazon annonce je cite : “Une seule charge de batterie dure jusqu’à six semaines avec la connexion sans fil et le Bluetooth désactivé, et la luminosité réglée sur 13, à raison d’une demi-heure de lecture par jour. L’autonomie de la batterie variera en fonction de l’éclairage et de l’utilisation de la connexion sans fil.”

Avec le réseau activé et des sessions de lecture plutôt longue, il est possible de tenir plusieurs semaines assez facilement. Néanmoins très gros regret de voir l’absence d’USB-C sur ce modèle haut de gamme, pour ne faire que d’une pierre de coup avec son smartphone.

Conclusion

La Kindle Oasis 2019 est un très bon investissement, surtout si vous lisez beaucoup. En effet, vous avez votre livre instantanément, il ne prend pas de place et il est généralement moins cher que sa version papier. La lecture est très agréable et on peut la glisser facilement dans un sac pour lire partout.



Kindle Oasis 2019 249,99€ 8.7 Design et Prise en main 8.0/10

















Utilisation 8.0/10

















Autonomie 10.0/10

















Points positifs L'autonomie

Le confort de de lecture

La prise en main Points négatifs Le format propriétaire

Pas d'USB-C