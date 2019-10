BoatOn : Le numérique au service des plaisanciers ! – Startup

Pour cette troisième rencontre avec une start-up, Le Café du Geek s’est entretenu avec BoatOn. Leur projet est de simplifier au maximum la vie des plaisanciers.

La start-up Bordelaise BoatOn, soutenue par Unitech, propose une solution innovante pour simplifier la vie de tous les propriétaires de bateaux.

Lancé il y a un an, le concept séduit les plaisanciers. Au cœur d’un domaine en pleine expansion, BoatOn se place comme la première application dédiée à la gestion des bateaux.

BoatOn surfe sur la vague du succès

Depuis son lancement au printemps 2018, la start-up bordelaise a su séduire son public. Avec près de 4000 utilisateurs en une année, les résultats sont bien supérieurs aux attentes. Preuve de cette réussite sans appel, BoatOn a déjà signé des accords avec la MAIF et Samboat, empochant au passage le prix de la meilleure start-up eTourisme de l’année.

Simplifier la vie de ses utilisateurs

Suite à leurs expériences personnelles, les créateurs de BoatOn ont voulu améliorer le système archaïque qu’était celui de la gestion de son bateau de plaisance. Il leur semblait impensable de passer plus de temps à gérer son bateau plutôt qu’à en profiter. La start-up a donc décidé de créer une application pour regrouper tous les services dont un plaisancier aurait besoin.

Un carnet d’entretien en lien avec son époque

À l’aide de l’application, l’utilisateur peut oublier tous les soucis liés aux contrôles de son bateau. Avec un listing des pièces modifiées au préalable, l’algorithme calculera automatiquement la prochaine échéance avant de devoir effectuer un contrôle. Le système propose ainsi des rappels intelligents qui alerteront l’utilisateur automatiquement.

En proposant ce carnet de route du bateau, BoatOn permet aussi de certifier la santé du bateau. Chaque particulier pourra ainsi retrouver l’historique des actions réalisées sur son bien !

BoatOn tisse le lien avec des professionnels qualifiés

Lorsque le bateau nécessite une opération particulière, BoatOn trouvera toujours le meilleur professionnel pour répondre au besoin. En effet, l’application regroupe plus de 5500 professionnels spécialisés dans le domaine nautique. Avec un système de notation et une recherche intelligente, l’algorithme s’offre la possibilité de proposer les meilleurs prestataires et donc d’assurer un service de qualité.

Un système de Parking rapide et facile

Avec un ratio d’environ une place de port pour cinq bateaux, amarrer son bien peut relever de l’impossible. Or, avec l’application BoatOn, le service propose des places à flots ou à terre des particuliers ou des professionnels. Cela permet ainsi d’augmenter l’offre et simplifier les démarches d’amarrage.

Une assurance personnalisée pour chaque bateau

BoatOn l’a bien compris, chaque possesseur de bateau est unique et chaque assurance doit s’adapter aux besoins de manière optimale. En rédigeant une demande personnalisée, l’utilisateur se voit proposer sous quelques jours plusieurs assurances en adéquation avec ses besoins. Derrière ces assurances adaptées, le plaisancier peut réaliser jusqu’à 40% d’économie !

BoatOn : Un lancement réussi, et maintenant ?

Après son excellent lancement, BoatOn ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Alors que des demandes affluent de l’étranger, la start-up n’exclue pas de s’exporter vers les pays voisins.

Concernant le niveau logiciel, les responsables de l’application souhaitent continuer de le développer. L’objectif étant, à terme, d’optimiser l’algorithme afin de proposer des solutions toujours plus rapides. De plus, en plaçant l’intelligence artificielle au cœur du fonctionnement de leur plateforme, BoatOn espère proposer un système avec des services de plus en plus personnalisés.

Afin de continuer son développement, BoatOn est toujours à la recherche de jeunes talents passionnés par l’univers nautique et le numérique. N’hésitez pas à les contacter et à visiter leur site Internet.

