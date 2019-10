De nouvelles monnaies sont désormais déjà disponibles : – La Silver Bullet, qui s’obtient en détruisant des objets et skins, et qui peut être utilisée dans une boutique spécifique portant le même nom que la monnaie. – La deuxième monnaie disponible est le Chicken Medal. Plus vous vous ferez d’échanges au sein du jeu et destruction d’objets plus vous obtiendrez du Chicken Medal. Cette dernière monnaie sert à acheter des caisses de loot d’événements, mais aussi de pouvoir acheter des éléments issus du passe de combat payant.