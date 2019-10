L’hiver approche et les chauffages comment déjà à se rallumer. On nous parle de plus en plus d’économies d’énergie, lié à la technologie. De nombreuses solutions existent mais souvent à un coût important. Devolo, dont nous avons déjà parlé, propose une solution complète pour contrôler la température de sa demeure depuis des terminaux connectés. Voici le Devolo Home Control.

Thermostat d’ambiance

Le thermostat d’ambiance devolo Home Control veille à ce que vous ayez dans chaque pièce la température à laquelle vous vous sentez à l’aise. Avec ce régulateur thermostatique contrôlable à distance et les thermostats de radiateur associés, vous n’avez qu’à régler la température ambiante à votre fauteuil ou à votre table de salon. Le gradient de température qui prévaut habituellement entre votre endroit préféré et le radiateur est compensé automatiquement − du moment que vous utilisez aussi le thermostat de radiateur devolo Home Control.

En combinaison avec les thermostats de radiateur de la gamme, le thermostat d’ambiance sans fil devolo Home Control assure une température constante dans chaque espace de vie. Le thermostat d’ambiance mesure la température à l’endroit voulu et signale l’écart thermique directement à la box devolo. La température est alors réajustée sur le thermostat de radiateur. Jusqu’à ce que la température idéale que vous avez choisie soit atteinte dans la pièce.

Thermostat de radiateur

Le thermostat de radiateur intelligent devolo Home Control assure la température à laquelle vous vous sentez à l’aise dans tous les cas où vous en avez le plus besoin : le matin à la salle de bain et à la cuisine, et au salon quand vous rentrez le soir, votre chauffage domotique prend soin de votre bien être . Avec le thermostat de radiateur à commande radio et la box devolo Home Control, vous réglez la température ambiante entièrement selon vos souhaits, à la minute près.

L’utilisation du thermostat programmable sans fil est conviviale et intuitive. Pour chaque jour de la semaine, vous décidez de l’heure à laquelle un radiateur donné doit être mis en marche. Vous choisissez la température à laquelle vous vous sentez personnellement le plus à l’aise dans la salle de bain le matin, au salon en rentrant du travail, et pour tous les autres espaces de vie à l’heure voulue. Si vos horaires changent, vous pouvez intervenir facilement sur la régulation de chauffage pendant que vous êtes en déplacement en utilisant l’application my devolo ou un navigateur Web.

Devolo Home Control : Où l’acheter