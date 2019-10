The Alliance Alive HD Remastered dont la sortie est prévue le 11 octobre 2019, est un J-rpg développé par Cattle call (déjà à l’origine de the legend of legacy) et développé par Furyu. The alliance alive a fait sa 1ère apparition sur 3DS en 2017. Le jeu bénéficie aujourd’hui d’une nouvelle vie grâce à un portage vers Ps4 et Switch.

L’histoire

The alliance alive HD Remastered met en avant 9 personnages. Ils verront leurs destins s’entremêler dans un monde où la race des daemons dirige d’une poigne de fer la planète.

Vous l’aurez compris les humains sont tout en bas de l’échelle sociale. Une résistance s’est mise en place pour combattre l’oppression. On incarnera successivement plusieurs personnes. Galil et ses amis. La daemon Vivian très curieuse du mode de vie des humains et toujours accompagnée de son fidèle bras droit Ignace. Mais aussi le duo Gene membre de la guilde de signimancy et Rachel. Mais on n’en dira pas plus pour éviter de spoiler les nouveaux joueurs.

Le gameplay

Le jeu fonctionne sur un système de combat au tour par tour. Simple mais efficace, il nécessite l’utilisation continuelle d’une arme pour apprendre les techniques au fur et à mesure. Plus vous vous servez d’un même type d’arme, plus vous aurez de chances d’apprendre des techniques. Elles seront de plus en plus puissantes et permettront de renforcer celles déjà connues. Vous avez le choix entre plusieurs types d’armes pour votre groupe (épée, lance, hache, arc ect…).

Galil vient d’apprendre une nouvelle attaque

Les magies sont réparties par races de protagonistes. La signimancy, équivalente à la magie blanche pour les humains et la sorcellerie pour les daemons. Les apprendre est uniquement possible via les différents marchands dans les villes et les tours de guilde dans le monde. Et enfin, il y a le final strike. Une technique très puissante mais qui, en contre partie, détruira l’arme utilisée lors de l’attaque. Elle est uniquement possible quand votre protagoniste rempli les conditions pendant un combat.

Pour renforcer votre groupe, il y a les formations de combat. Selon le placement des personnages, elles augmenteront certaines statistiques (attaque physique ou puissance de sort de soins et d’attaque, etc…). Il n’y a pas de montée en niveau, juste une augmentation de certaines statistiques (HP ou SP) en fin de combats.

Graphismes et bande-son

On regrettera l’absence d’un doublage et d’une traduction en français. Malgré tout The alliance alive HD Remastered n’est pas insurmontable en anglais. La bande-son, quant à elle, est sympathique, mais assez répétitive. Ce point fait que c’est vite ennuyeux lors de l’exploration des donjons et des villes.

Les décors très réussis en ville

Si les décors pastel sont très colorés, allant d’une ville sous la pluie à des décors plus sombres, ils ne seront pas sans rappeler certains rpg sortis sur PsOne. Normal, une partie de l’équipe a déjà travaillé sur plusieurs Rpg assez connus (Suikoden 1 et 2 ou Saga frontier par exemple). On le remarque surtout quand la caméra libre fait un recul pour admirer l’ensemble d’une ville ou d’un bâtiment.

Les énigmes des donjons sont simples ce qui permet de ne pas s’arracher les cheveux dessus pendant des heures. Cette facilité est rattrapée par des boss ou monstres parfois bien ardus qui méritent une certaine réflexion durant les combats

L’univers du jeu

Le style chibi des personnages ne plaira peut-être pas à tous, mais colle très bien à l’ensemble du jeu. De plus le lissage HD rend les personnages très attachants.

Vivian la curieuse et Ignace le majordome

La carte du monde est en mode seven ce qui est assez rare sur les RPG aujourd’hui. Nous avons très vite l’occasion de nous promener dessus pour explorer et trouver quelques secrets bien cachés un peu partout. Avec 4 continents au total et plusieurs moyens de transport (bateau, planeurs, etc…), la taille de la map est très grande pour nous permettre une longue aventure.

Le bateau qui changera la face du monde

L’histoire peut être bouclée en 40 heures environ. Cependant, faire toutes les quêtes annexes et trouver tous les secrets devraient apporter une quinzaine d’heures supplémentaires. Le jeu dispose également, d’un mode New game+ et New game EX. Ces derniers permettent de recommencer une partie avec beaucoup de points de compétence.

En conclusion

The alliance alive HD Remastered est un bon J-RPG avec une très bonne durée de vie. Il est fait par une équipe déjà rodée sur le sujet. Un jeu qui plaira aux débutants comme aux anciens, si la barrière de la langue ne les gêne pas.

The alliance alive HD Remastered est disponible sur PS4 au prix de 39,90€ et sur Switch à 49,90€.

Points positifs Une bonne durée de vie grâce au New game+

Un bon système de combat bien pensé

Un bon scénario bien ficelé Points négatifs Seulement en anglais

Pas de doublage ce qui est un dommage

Pas de doublage ce qui est un dommage

Une bande son vite répétitive