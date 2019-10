Toutes les astuces pour ne plus finir les mois dans le rouge !

Marre de constater que vous n’avez plus un sou sur vos comptes, à peine arrivé en milieu de mois ? Vous ne savez plus comment faire pour économiser quelques euros ? Nous vous donnons tous les bons plans pour dénicher des réductions, pour trouver des produits gratuits ou bénéficier de livraisons gratuites toute l’année !

Des sites spécialisés pour vous offrir les meilleurs bons plans

Bon, on ne vous parle pas de la loterie nationale avec laquelle on peut gagner gros, c’est tout même plus qu’aléatoire ! Ce qu’on vous propose est moins spectaculaire, mais c’est l’assurance de faire de vraies économies sur chacun de vos achats. Retrouvez des codes promo sur Moins Dépenser : c’est la meilleure façon de trouver tous les bons plans du web. Vous y trouverez toutes les informations pour profiter d’une réduction, d’un code promotion ou de prix déments. Choisissez le produit qui vous intéresse et copiez le code promo, que vous viendrez insérer dans l’encart prévu à cet effet sur votre boutique favorite. La réduction s’applique immédiatement, il ne vous reste plus qu’à valider votre commande et à la régler !

Pas besoin de sacrifier la qualité de vos produits

Il n’est pas nécessaire d’acheter des produits bas de gamme pour faire des économies. Sur un site comme Moins Dépenser, vous avez accès à des tarifs concurrentiels pour acheter les produits de marque que vous achetez habituellement. En bénéficiant des codes promotions, vous faites vos emplettes à des prix vraiment intéressants sur des articles qui vous concernent vraiment. Cela vous donne accès à des sites d’e-commerce de renom pour passer des commandes à prix réduit. Les marques mettent à votre disposition les derniers produits et les articles de qualité sans avoir à vous ruiner, et les bons plans ne résument pas uniquement à des promotions. Il est aussi possible d’obtenir une livraison gratuite ou des cadeaux personnalisés pour vous remercier de votre fidélité.

Et si on passait aux choses sérieuses ?

Inscrivez-vous aux ventes privées

C’est encore une bonne solution pour obtenir tous les articles que vous souhaitez au meilleur tarif ! Le principe est d’être inscrit sur des sites dédiés à ces ventes privées. Les produits sont tous de très bonne qualité, il ne s’agit pas de produits reconditionnés ou d’articles d’occasion, mais bien d’objets neufs mis en vente à des tarifs préférentiels sur ces sites, car les marques préfèrent vendre à perte que de rester avec des stocks importants d’invendus. Cela leur permet d’écouler très rapidement les collections qu’il leur reste dans les boutiques ou entrepôts.

Les sites de ventes privées sont ouverts aux personnes inscrites. Si un produit ou une marque vous intéresse vraiment, demandez que l’on vous envoie une notification pour vous prévenir qu’une nouvelle vente de ces produits va être mise en ligne : il est possible d’y trouver des bons plans allant jusqu’à 70%, mais il n’y en a pas pour tout le monde ! Le principal avantage de la vente privée par rapport aux soldes est que si vous souhaitez acquérir un produit spécifique, vous êtes certain de l’avoir à prix réduit. Les soldes mettent en concurrence les acheteurs et vous n’êtes pas certain de pouvoir remporter la vente !

Testez des produits gratuitement

Bien sûr, vous n’allez pas faire fortune en essayant des produits gratuits. Mais cela peut au moins vous éviter d’acheter un produit qui ne vous conviendrait pas. En vous inscrivant à des tests de produits, vous recevrez directement chez vous des échantillons afin d’avoir l’occasion d’essayer les articles tranquillement chez vous. Les marques sont très friandes des retours de clients afin d’améliorer la conception, alors ne vous en privez pas !

Vous pourrez vraiment tester de nombreux produits avant de vous décider à acheter des formats plus importants. Sur certains sites, vous avez même la possibilité de récupérer une indemnisation en contrepartie de ces essais et de vos commentaires. Les indemnisations sont présentées sous forme de virement bancaire, de chèques, mais également de chèques cadeaux ou de cadeaux personnalisés.

Récupérez de l’argent en achetant !

Et si vos achats pouvaient vous rapporter de l’argent ? L’idée paraît un peu folle ! Et pourtant, c’est possible grâce au cashback. Avant de passer commande, vous allez maintenant avoir le réflexe de voir s’il n’y a pas moyen de récupérer de l’argent. C’est un peu le même type de fonctionnement qu’une carte de fidélité, lorsque vous faites vos achats dans une boutique physique. Pour espérer glaner quelques euros, il faut avant tout vous inscrire sur un site de cashback, puis de vous rendre sur les sites partenaires, où il est possible de faire une recherche par marque ou par produit afin de trouver la référence qui vous intéresse.

Le site de cashback vous affichera alors toutes les offres relatives à cette requête. En lisant le descriptif produit, vous observerez aussi la somme que vous allez récupérer sur votre cagnotte. Cliquez sur le lien qui vous dirigera vers le site partenaire, à partir de là, il vous suffit de simplement passer votre commande. Lorsqu’elle sera validée, le site de cashback enregistrera l’action et la transformera en commission après quelques jours. Au bout de quelques transactions, vous allez avoir accumulé assez de commissions pour débloquer des fonds (il faut souvent atteindre la somme de 20 ou 30€ pour faire la demande de versement). Il est ensuite possible de bénéficier d’un virement bancaire ou d’utiliser la somme directement pour payer des achats sur les sites partenaires.

Utilisez des comparateurs

Vous avez envie d’un article en particulier, mais plusieurs sites marchands l’ont mis en vente ? Pour obtenir une comparaison en quelques secondes, il suffit d’entrer votre recherche sur un site comparatif. Il va compulser toutes les propositions et les classer pour vous donner une liste de résultats. Les comparateurs ont l’avantage de pouvoir dénicher les meilleurs tarifs à chaque fois que vous voulez acheter quelque chose.

C’est aussi valable pour les offres de téléphonie, d’assurance, de mutuelle ou les abonnements à vos magazines favoris. Ces comparateurs sont un outil très précieux pour faire des économies très conséquentes. N’hésitez pas à vérifier régulièrement si vos contrats d’assurance sont toujours pertinents en fonction de vos besoins ! Pensez également que vous pouvez renégocier vos prêts immobiliers pour réduire les mensualités. Et pensez aussi à acheter vos produits en reconditionnés.