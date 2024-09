Roborock impressionne à l’IFA 2024 avec des innovations majeures

Roborock, un leader de la robotique domestique, célèbre ses 10 ans d’innovation à l’IFA 2024. La marque dévoile cinq nouveaux modèles révolutionnaires.

Roborock célèbre 10 ans d’innovations à l’IFA 2024

L’IFA 2024 est une étape importante pour Roborock. La marque célèbre ses 10 ans d’innovation en robotique domestique. M. Quan, président de Roborock, souligne que l’entreprise n’a cessé de repousser les limites pour simplifier le quotidien. Les nouveaux produits dévoilés sont un hommage à cette quête constante d’excellence.

nouveaux aspirateurs robots avec technologies révolutionnaires

Parmi les nouveautés présentées, on retrouve les modèles Qrevo Curv et Qrevo Edge. Leurs technologies révolutionnaires offrent une capacité de nettoyage inégalée. Le Qrevo Slim, quant à lui, est l’aspirateur robot le plus fin du marché, avec seulement 8,2 cm de hauteur. Il est équipé de la navigation 3D ToF, un système ultra-précis.

le roborock qrevo curv et edge : innovations majeures

Les aspirateurs Qrevo Curv et Qrevo Edge se distinguent par leur châssis AdaptiLift. Ce châssis permet de surélever les appareils jusqu’à 10 mm. La double brosse anti-emmêlement DuoDivide et FlexiArm Arc assure un nettoyage sans enchevêtrement de cheveux.

Avec une aspiration HyperForce de 18 500 Pa et une technologie FlexiArm, ces modèles garantissent une propreté méticuleuse. La station multifonctionnelle 3.0 incluse lave également la serpillière à 75 °C, éliminant 99,99 % des bactéries.

le roborock zeo lite : révolution du lave-linge séchant

Roborock présente également le Zeo Lite, un lave-linge séchant innovant. Doté de la technologie Zeo-cycle™, il protège les tissus délicats sans chaleur extrême. Le Zeo Lite gère 10 kg de lavage et 6 kg de séchage en une heure. Ce modèle propose 27 modes de lavage et séchage via l’application Roborock.

En conclusion, Roborock marque une décennie d’innovations en dévoilant une gamme diversifiée à l’IFA 2024. Chaque produit incarne l’engagement de la marque envers la qualité et l’expérience utilisateur. Les nouvelles technologies révolutionnent l’entretien domestique, rendant la vie plus connectée et plus saine.

Lisez notre dernier article tech : Huawei protège la Grèce avec sa nouvelle technologie anti-incendie