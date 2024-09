Mortal Kombat 1 : Noob Saibot dévoile son gameplay dans une nouvelle bande-annonce

La saison 2 de Mortal Kombat 1 approche à grands pas. Et pour marquer le coup, NetherRealm Studios ne cesse d’alimenter la hype en dévoilant les nouveaux personnages du jeu. Après Cyrax et Sektor, le studio américain présente le troisième DLC de Mortal Kombat 1, qui n’est autre que Noob Saibot. Dans une bande-annonce, l’ancien Lin Kuei et frère ennemi de Sub-Zero nous dévoile son histoire, ses movesets ainsi que son Animality. Attention, âmes sensibles s’abstenir !

Noob Saibot fera de l’ombre à Mortal Kombat 1

Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines du lancement de Khaos Reigns, le deuxième pack saisonnier de Mortal Kombat 1. Ce dernier embarque avec lui six personnages jouables, dont les nouvelles versions des combattants Sektor, Cyrax et Noob Saibot. 3 personnages issus de franchises cinématographiques cultes rejoindront également le roster en tant qu’invités : T-1000, Conan le Barbare et Ghostface.

Hier, c’est donc au tour de Noob Saibot de se dévoiler dans une nouvelle bande-annonce aussi brutale que sanguinaire. Et tout comme Cyrax et Sektor, le personnage aura une nouvelle histoire dans la nouvelle chronologie du dieu du feu Liu Kang. Certes, Noob Saibot est toujours d’une version morte-vivante du Sub-Zero original. Toutefois, dans Mortal Kombat 1, le dieu du chaos Havik aurait volé son âme pour créer un allié impitoyable, sans foi ni loi.

Les techniques de Noob Saibot restent à peu près les mêmes. Il peut utiliser des portails pour se téléporter, ou encore invoquer un clone d’ombre pour se battre à sa place. Bien sûr, NetherRealm Studios a légèrement modifié ses coups pour redonner de la fraîcheur au personnage. Et comme toutes les autres bandes-annonces, celle de Noob Saibot se termine par la nouvelle technique Animality, durant laquelle il se transforme en alligator.

Mortal Kombat 1 : Khaos Reigns sera disponible le 24 septembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch. Vous pouvez déjà la précommander pour profiter de l’extension de l’histoire et les six nouveaux personnages jouables. En bonus, vous bénéficierez d’une semaine d’accès anticipé pour 2 personnages invités.