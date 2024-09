Test – Age of Mythology : Retold – La renaissance des dieux sur Xbox

Age of Mythology : Retold est l’une des remises à jour les plus attendues dans le domaine des jeux de stratégie en temps réel (RTS). Cette version revisitée du jeu original de 2002, développée par World’s Edge en collaboration avec Forgotten Empires, Tantalus Media, et Virtuos, arrive à un moment où les jeux de stratégie cherchent à s’adapter à une audience plus large et moderne. En mêlant mythologie, graphismes améliorés et mécaniques de jeu actualisées. Age of Mythology : Retold vise à offrir une expérience épique tant pour les nouveaux venus que pour les vétérans de la série.

Un jeu mythologique repensé

Dans Age of Mythology : Retold, vous plongez au cœur d’une époque mythologique où des dieux puissants, des créatures légendaires, et des héros mythiques sont au centre des batailles épiques. Quatre grandes civilisations sont disponibles : les Grecs, les Égyptiens, les Nordiques et les Atlantes. Chaque faction propose une approche unique en matière de stratégie, en plus d’avoir ses propres panthéons divins. Vous pouvez appeler à l’aide des divinités telles que Zeus, Isis ou Loki, chacune avec des pouvoirs qui influencent directement le champ de bataille. Ces divinités peuvent déclencher des catastrophes naturelles, des tempêtes de foudre aux séismes dévastateurs, qui changeront la dynamique des affrontements.

Une autre particularité du jeu est la possibilité de contrôler des monstres mythiques. Par exemple, les joueurs peuvent invoquer des créatures comme le Cyclope ou le Nidhogg, un dragon nordique redoutable. Cette inclusion d’unités fantastiques, combinée aux stratégies militaires classiques, donne au jeu une dimension plus imprévisible et excitante.

Un nouveau souffle visuel

En termes de graphismes, Age of Mythology : Retold profite de toutes les avancées technologiques offertes par la nouvelle génération de consoles et de PC. Le jeu bénéficie de textures haute résolution, d’animations plus fluides et de modélisations 3D de qualité. Cela permet une immersion totale dans cet univers mythologique. Le travail des développeurs a permis de recréer fidèlement les environnements emblématiques comme les sables égyptiens ou les terres glacées du Midgard nordique, tout en améliorant les détails des unités et des structures. Ce soin visuel n’est pas seulement cosmétique, mais il aide aussi à rendre l’expérience plus engageante, tant pour les vétérans que pour les nouveaux joueurs.

Le mode multijoueur de Age of Mythology Retold

Le multijoueur a également été optimisé, avec une prise en charge du cross-platform. Les joueurs sur Xbox Series X|S et PC pourront s’affronter ou jouer en coopération sans barrières. En termes de jouabilité, Age of Mythology : Retold supporte à la fois les manettes et les configurations traditionnelles clavier-souris. Ce qui permet une meilleure accessibilité sur console, un domaine où les jeux de stratégie en temps réel sont moins présents.

Les joueurs pourront également profiter d’un multijoueur jusqu’à 12 participants sur des cartes générées aléatoirement, ce qui promet une rejouabilité infinie. Les modes de jeu multijoueur incluent des options comme le joueur contre IA ou des affrontements en équipe, le tout avec une IA améliorée.

Disponibilité et éditions

Le jeu sera disponible sur Xbox Game Pass pour les abonnés dès le jour de sa sortie, le 4 septembre 2024. Deux éditions sont proposées : la Standard Edition et la Premium Edition. Cette dernière inclut des avantages tels qu’un accès anticipé de 7 jours. Sous oublier, des contenus additionnels comme un pack de dieux avec Freyr, le dieu nordique de la fertilité et de la prospérité.

De plus, la Premium Edition offre deux extensions à venir, qui promettent de nouvelles civilisations mythologiques. Notamment une extension mettant en avant le panthéon chinois. Ce contenu additionnel devrait offrir encore plus de diversité et de profondeur à l’univers déjà riche du jeu.

Conclusion sur Age of Mythology Retold

Age of Mythology: Retold n’est pas simplement une refonte visuelle du jeu original, mais une véritable réinvention. Le jeu intègre des mécanismes modernes tout en respectant l’héritage mythologique de la série. En combinant des graphismes de nouvelle génération, des ajouts au niveau des modes de jeu, et une expérience multijoueur fluide. Ce jeu est prêt à captiver aussi bien les nostalgiques que les nouveaux adeptes de stratégie en temps réel.

Avec des campagnes épiques, des batailles mythologiques à grande échelle, et un support cross-platform, Age of Mythology : Retold s’annonce comme un incontournable pour les amateurs de jeux de stratégie en 2024.