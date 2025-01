Shadow Labyrinth : Bandai Namco annonce un Pac-Man à la sauce Hollow Knight 

Pac-Man soufflera ses 45 bougies l’année prochaine, et Bandai Namco compte bien marquer le coup cette fois. La firme japonaise a donc profité des Game Awards 2024 pour dévoiler un nouveau jeu Pac-Man…mais pas à celui que vous pensez. Baptisé Shadow Labyrinth, ce nouveau jeu revisite la licence avec une ambiance beaucoup plus sombre, se rapprochant plus de Hollow Knight que de Pac-Man lui-même…

Que nous réserve Shadow Labyrinth ?

Après son apparition dans la série animée Secret Level, Pac Man est prêt à reconquérir le monde du jeu vidéo. Sauf que cette fois, adieu le jeu d’arcade familial des années 80. Ici, le petit pois jaune évolue dans un univers sombre, pavé d’ostacles mortelles tous les 10 mètres. De quoi faire plaisir aux amateurs de metroidvania à la Ori and the Blind Forest ou Hollow Knight !

Dans ce nouveau jeu Pac-Man baptisé Shadow Labyrinth, les joueurs incarnent un « Élu » dénommé Swordsman No. 8. En compagnie de Pluck, l’itération de Pac-Man, il devra se frayer un chemin à travers le labyrinthe mortel de la planète mystérieuse où il est piégé. Pour cela, les deux compères doivent naviguer dans des environnements truffés de pièges et remplis de boss imposants. La bande-annonce parle d’elle-même : les obstacles ne seront pas faciles à traverser.

Admirez par vous-même !

Et comme metroidvania rime avec combat de boss, Shadow Labyrinth va en offrir plusieurs. “En ce qui concerne les combats de boss, il y a environ 30 types différents. Chaque boss a une caractéristique unique. Pour les vaincre, les joueurs devront acquérir une certaine capacité, jouer d’une certaine façon ou se transformer en Puck. Il y a beaucoup d’idées tactiques et de mécanismes incorporés pour les combattre”, déclare Seigo Aizawa, le producteur du jeu.

Shadow Labyrinth devrait être disponible sur PC, Switch, PS5 et Xbox Series X|S en 2025. La date précise reste pour le moment inconnue.