NieR: Automata atteint les 9 millions d’exemplaires vendus, un autre jeu en préparation ?

Eh oui : même les années n’ont pas réussi à ternir le succès d’un des, sinon, le plus beau JRPG de la décennie. Huit ans après sa sortie, NieR: Automata a débloqué un nouveau palier, en dépassant la barre des neuf millions d’exemplaires en copies physique et numérique. Le bébé de Platinum Games et Square Enix était sans conteste un franc succès, et avec l’arrivée des 15 ans de la licence, il semble qu’un autre jeu serait en préparation…

NieR: Automata, un succès qui se mérite

Lancé à l’origine sur PS4 en 2017, puis sur Switch en édition “The End of YoRHa” en 2022, NieR: Automata est souvent considéré comme l’un des plus beaux RPG de ces dernières années. Le jeu de Platinum Games et Square Enix avait tout pour plaire : un graphisme intemporel, une histoire captivante, un univers varié, un gameplay addictif, et bien sûr, un chara design exceptionnel. Ce n’est donc pas étonnant que, même après 8 ans d’existence, sa popularité demeure intacte.

Résultat : ses chiffres de vente ne cessent de monter. La semaine dernière, Square Enix et Platinum Games annoncent que NieR: Automata s’est vendu à plus de 9 millions d’exemplaires. L’annonce apparaît sur le compte X du jeu, suivi du message “This isn’t possible without you” (Ce n’est pas possible sans vous) en guise de remerciements. Pour rappel, le jeu s’était vendu à huit millions d’exemplaires en février 2024. Ce qui signifie que NieR: Automata s’est donc écoulé à un million d’exemplaires rien qu’au cours des dix derniers mois. Un succès sans précédent pour un JRPG !

This isn't possible without you ❤️ pic.twitter.com/uXQh3TLNk7 — NieR Series (@NieRGame) December 27, 2024

Et la suite ?

NieR: Automata est donc l’un des titres les plus réussis du développeur Platinum Games, si ce n’est le plus réussi. Malheureusement, le studio n’a pas révélé un autre jeu de la licence depuis. Tout ce que les fans ont eu en guise de consolation, c’est une série animée, quelques apparitions de 2B dans diverses jeux, et une série de concerts.

Mais il se pourrait que l’attente touche à sa fin cette année. À l’approche du 15è anniversaire de la licence, il semble que l’équipe derrière la série concocte quelque chose pour les fans de NieR. D’ailleurs, c’est ce qu’affirme “indirectement” le producteur de NieR: Automata et NieR Replicant, Yosuke Saito. “L’année 2025 sera une année charnière puisqu’elle marquera le 15e anniversaire de la série NieR. J’aimerais donc faire quelque chose pour cela. Que devrions-nous faire…peut-être quelque chose avec le prochain jeu, ou des développements liés à cela… J’ai entendu les attentes des fans.”

Quoi qu’il en soit, l’équipe de NieR réserve des surprises pour 2025. En attendant, nous vous invitons à (re)découvrir Nier: Automata sur PS4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Vous ne serez pas déçus !