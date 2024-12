Split Fiction, le successeur de It Takes Two, arrive en 2025 !

Quand It Takes Two a remporté le titre de Jeu de l’année aux Game Awards 2021, tout le monde a attendu une suite directe dans les années qui ont suivi. Mais Hazelight, le papa du célèbre jeu coop, a préféré prendre un autre chemin en proposant un tout autre titre. Le directeur du studio a donc dévoilé le prochain projet de son studio aux Game Awards 2024, baptisé Split Fiction. Et oui, on reste toujours sur un jeu coopératif. Mais cette fois, on aura d’autres personnages, une nouvelle histoire, et un nouvel univers. Ou plutôt deux…

Que nous réserve Split Fiction ?

Trois ans après le couronnement de son jeu It Takes Two, Josef Fares est de retour aux Game Awards 2024 pour présenter son prochain jeu : Split Fiction. Développé en collaboration avec EA Originals, il servira de successeur à It Takes Two et A Way Out. Split Fiction est donc un jeu coopératif à deux personnes sur écran partagé, comme le montre la bande-annonce ci-dessous :

Dans le jeu, les joueurs incarnent Zoe et Mio, des auteurs et développeurs de jeux. Le concept est simple : les deux protagonistes se retrouvent prisonniers d’un monde virtuel inspiré de leurs propres œuvres. Ils doivent donc unir leurs forces en jouant ensemble pour s’en échapper. Sauf que le monde dans lequel ils sont prisonniers comprend deux parties bien opposées. La première partie, écrit par Mio est un monde de science-fiction futuriste. La dernière, signée Zoe, est composé d’éléments fantastiques.

Les joueurs doivent donc s’adapter et surmonter cette dichotomie de thèmes afin de libérer Zoe et Mio de leur propres visions du monde. Ce concept de dualité était déjà présent sur It Takes Two, contribuant même à son succès. Il est donc normal que Hazelight s’en serve une fois de plus dans Split Fiction, afin de faire découvrir aux joueurs deux mondes si opposés mais unis en même temps.

Alors, conquis ? Si la réponse est oui, Split Fiction vous donne rendez-vous le 6 mars 2025 sur PlayStation, Xbox et PC. De plus, il sera compatible avec le Friend Pass : vous pouvez donc acheter une copie du jeu et juste la partager avec un ami en mode coopération.