LG XBOOM et Will.i.am : Vers une révolution audio inédite et avant-gardiste !

Une alliance des plus électrisantes vient d’être annoncée par LG Electronics (LG). Le géant technologique s’associe à l’artiste multi-platiné et entrepreneur will.i.am pour propulser sa gamme audio, XBOOM. Cette collaboration promet de bousculer l’industrie audio avec une esthétique urbaine et avant-gardiste.

Un avant-gardiste à bord

Will.i.am, nouvellement nommé « architecte expérientiel » chez LG XBOOM, va jouer un rôle crucial dans le repositionnement de la marque. En effet, tirant parti de son expertise en technologie et en pop culture, le créateur apportera un nouveau souffle créatif à la marque. De plus, il participera activement à la conception des produits, à leur design et à la stratégie marketing.

XBOOM by Will.i.am : Redéfinir le son

Le fruit de cette collaboration sera bientôt perceptible avec la nouvelle gamme XBOOM by will.i.am, qui comprendra des enceintes Bluetooth et des écouteurs sans fil. En effet, ces produits seront dévoilés lors du CES 2025. De plus, ils bénéficieront de l’empreinte sonore distinctive de will.i.am, mêlant basses profondes et sonorités équilibrées.

Ce n’est pas tout ! En effet, les utilisateurs auront le choix entre deux modes d’écoute. Un mode énergique avec des basses puissantes pour se dynamiser, et un mode relaxant avec des sonorités harmonieuses pour se détendre. Par ailleurs, les produits arborent un design soigné avec des éclairages interactifs intégrés. Ils intègrent également des détails fonctionnels pensés pour une utilisation au quotidien.

Compatibilité avec RaiDiO.FYI

Tous les produits XBOOM by will.i.am iront encore plus loin dans l’immersion sonore. En effet, ils seront compatibles avec RaiDiO.FYI, la plateforme audio interactive alimentée par IA de will.i.am. Ainsi, cette plateforme offre une nouvelle manière d’explorer la musique et divers contenus culturels. De plus, elle permet des interactions en temps réel avec des thématiques personnalisées.

Vous trépignez d’impatience à l’idée de découvrir cette collaboration revigorante ? Alors, rejoignez-nous lors du CES 2025, du 6 au 10 janvier, où LG et will.i.am dévoileront ces nouveaux produits. En attendant, nous aimerions connaître vos attentes et impressions. Par conséquent, n’hésitez pas à partager vos pensées et à faire passer le mot !