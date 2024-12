Final Fantasy VII Rebirth : on connaît maintenant les configurations PC !

C’est donc officiel : un autre jeu Final Fantasy sort (enfin) de l’exclusivité PlayStation. Après la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PC en 2021, Square Enix annonce l’arrivée de Final Fantasy VII Rebirth, la deuxième partie du jeu, sur la même plateforme. Peu de temps après son annonce aux Game Awards 2024, le studio a également dévoilé la configuration PC requise pour jouer au jeu dans les meilleures conditions.

Suite directe de Final Fantasy VII Remake (2020), Final Fantasy VII Rebirth est un jeu standalone sorti le 29 février 2024 sur PS5. Et, comme son prédécesseur, Square Enix comptait partager son exclusivité “temporaire” pour les joueurs PC. Le studio japonais a donc profité des Game Awards 2024 pour annoncer l’arrivée de Final Fantasy VII Rebirth sur PC. On connaît également la date de sortie : le 23 janvier 2025.

Square Enix promet également d’introduire de nouvelles fonctionnalités et personnalisations dans le jeu afin de tirer le meilleur parti de la plateforme. Parmi ces dernières, il y a l’amélioration du rendu général de la lumière du paysage, la prise en charge de NVIDIA DLSS, ou encore la possibilité de configurer les textures d’arrière-plan, afin de faire sortir de plus belles images. Et on sait tous à quel point Final Fantasy VII Rebirth regorge de paysages à couper le souffle !

Les configurations PC pour Final Fantasy VII Rebirth

Ceci étant dit, voici les composants nécessaires pour faire tourner Final Fantasy VII Rebirth sur votre PC :

Minimum (1080p/30fps avec qualité graphique réglée sur faible)

OS : Windows 10 64-bit avec DirectX 12 Ultimate requis

CPU : AMD Ryzen 5 1400 ou Intel Core 14-8100

GPU : AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc 1580 / NVIDIA GeForce RTX 2060

RAM : 16 Go

Stockage : 155 Go (SSD recommandé)

Recommandé (1080p/60fps)

OS : Windows 11 64-bit

CPU : AMD Ryzen 5 5600/ AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700 / Intel Core i5-10400

GPU : AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2070

Mémoire : 16 Go

Stockage : 155 GO (SSD recommandé)

Ultra (2160p/60fps)

OS : Windows 11 64-bit

CPU : AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700

GPU : AMD Radeon RX 7900 XTX / NVIDIA GeForce RTX 4080

Mémoire : 16 Go

Stockage : 155 GO (SSD recommandé)

En connectant une manette DualSense sur leur PC, les joueurs peuvent utiliser les mêmes commandes que dans la version PS5 de Rebirth. Ils peuvent également personnaliser librement les commandes entre l’exploration du monde et le combat ou les mini-jeux. Enfin, pour les fans de consoles portables, la version Steam du jeu sera jouable sur Steam Deck.

En attendant l’arrivée de Final Fantasy VII Rebirth sur PC, appréciez sa bande-annonce de présentation :