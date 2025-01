Aiper éblouit le CES 2025 avec ses innovations piscine

Le CES 2025 à Las Vegas est le théâtre d’une révolution dans l’entretien des piscines et jardins grâce à Aiper. Ce leader mondial présente ses innovations : la série Scuba X, le Surfer S2 et l’arroseur intelligent IrriSense. Ces produits promettent de simplifier l’entretien tout en intégrant des technologies avancées.

Aiper au CES 2025 : innovation en piscine et jardin

Lors du CES 2025, Aiper introduit des nouveautés pour simplifier la vie des propriétaires de piscines et jardins. Connue pour ses équipements primés, Aiper dévoile des produits révolutionnaires axés sur la performance intelligente et l’efficacité énergétique. Le stand Aiper a rapidement attiré l’attention des visiteurs, impatients de découvrir ces avancées.

Scuba X : le nettoyage de piscine révolutionné

La série Scuba X change la donne en matière de nettoyage de piscines. Le Scuba X1 et ses déclinaisons, X1 Pro et X1 Pro Max, se démarquent par leur technologie OmniSense™ qui évite les obstacles et optimise le parcours avec la navigation WavePath™ 3.0. Avec des modèles adaptés à différentes tailles de piscines, ils proposent jusqu’à huit modes de nettoyage. Chaque modèle utilise des technologies brevetées pour offrir des résultats impeccables.

Surfer S2 : le nettoyeur de surface sans fil

Le Surfer S2 incarne l’innovation dans le nettoyage de surface de piscine. Ce dispositif sans fil, alimenté par l’énergie solaire, capture efficacement les débris flottants grâce à la technologie DebrisGuard™. Il dispose d’un distributeur de chlore intégré et se connecte à l’application Aiper, offrant un suivi précis et une eau toujours propre.

Irrisense : arrosage intelligent pour jardin

L’arroseur IrriSense se destine aux jardins modernisés. Doté de capteurs météorologiques, il ajuste l’arrosage, imitant les précipitations naturelles. Contrôlé via l’application Aiper, il assure une gestion efficace de l’eau pour des pelouses verdoyantes et un entretien économe.

En conclusion, Aiper continue d’affirmer son rôle de pionnier avec des innovations répondant aux besoins actuels. Proposant des solutions intelligentes et connectées pour piscines et jardins, Aiper transforme ainsi chaque espace en une oasis de détente. Ces produits seront bientôt disponibles et promettent de s’intégrer parfaitement à la vie moderne.

