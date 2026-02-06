Actualités

Les solutions LED intelligentes Dahua offrent une expérience inégalée

il y a 6 heuresDernière mise à jour: 5 février 2026
Dahua dévoile ses solutions LED intelligentes à l’ISE 2026 pour tous les professionnels.

Les solutions LED intelligentes de Dahua Technology font sensation à l’ISE 2026 de Barcelone. Ce salon est l’occasion de découvrir des innovations pensées pour les professionnels et les commerces. L’objectif affiché : offrir des affichages immersifs, fiables et flexibles. Découvrons ensemble ces nouveautés.

Les nouvelles solutions LED intelligentes dévoilées à l’ISE 2026

Dahua Technology dévoile sa gamme LED la plus avancée lors du salon ISE. Parmi les nouveautés, la technologie MiP (MicroLED in Package) améliore nettement le contraste et la finesse d’image. En effet, l’intégration poussée des puces garantit une expérience visuelle exceptionnelle. Les écrans MiP proposent aussi des angles de vision ultra-larges dépassant 170°, offrant une grande flexibilité.

Des innovations pour des expériences visuelles immersives

Les solutions LED de Dahua ne se limitent pas à la performance. Elles séduisent grâce à leur forme et leur flexibilité. Ainsi, la gamme SE propose des écrans pour le retail, modulables en taille et en forme. De plus, le modèle LED courbé en location s’adapte à tous les espaces, grâce à son système de verrouillage en arc et ses nombreuses possibilités d’assemblage. Côté haut de gamme, le mur LED pliable de 135 pouces se distingue : il est mobile, réglable, facile à installer et prêt à l’emploi. Son écran 1080p assure une image nette dans toutes les configurations.

Des écrans LED modulaires et flexibles pour tous les environnements

Dahua pense à tous les usages : réunion, événement, salle de contrôle ou magasin. La solution de salle de contrôle N70 offre un puissant décodage multi-caméra et un affichage ultra-HD, rendant la gestion et la surveillance efficaces. Les affichages commerciaux, quant à eux, offrent une haute luminosité et une grande résistance aux conditions extérieures. Les modèles intérieurs et extérieurs couvrent tous les besoins, du commerce standard à la vitrine haut de gamme. Grâce à la technologie avancée et à la possibilité de personnalisation, chaque projet trouve sa solution.

En résumé, Dahua Technology affirme son leadership avec ses solutions LED intelligentes. L’entreprise répond à la demande croissante d’affichages innovants dans tous les secteurs. Ces nouveautés démontrent la volonté de Dahua d’accompagner les professionnels avec des technologies fiables, faciles à déployer et adaptées à chaque environnement. Pour une expérience visuelle supérieure, les nouvelles solutions LED de Dahua sont un choix incontournable.

il y a 6 heuresDernière mise à jour: 5 février 2026
