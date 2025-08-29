Precisely dévoile de puissantes solutions pour booster la location intelligence

Le monde des données géolocalisées évolue. Aujourd’hui, les besoins en location intelligence deviennent donc cruciaux pour les entreprises souhaitant se démarquer. Par ailleurs, Precisely, leader mondial de l’intégrité des données, dévoile deux nouveautés : Dynamic Neighborhoods et Signal Engine. Grâce à ces solutions, la compréhension des comportements clients s’améliore tout en respectant la confidentialité. Enfin, découvrons comment ces outils façonnent l’avenir de la prise de décision.

Dynamic Neighborhoods : affiner la stratégie grâce aux données locales

Dynamic Neighborhoods révolutionne l’accès aux données démographiques et comportementales à l’échelle locale. Ce nouveau produit réunit toutes les informations socio-démographiques et d’audience essentielles pour cibler chaque communauté de façon précise.

L’outil facilite la personnalisation des campagnes marketing.

Les entreprises peuvent choisir leurs canaux de livraison : API, fichier plat ou tableau de bord.

Les données sont regroupées en îlots de recensement, préservant l’anonymat.

Ainsi, en quelques clics, une marque adapte ses offres aux attentes réelles de chaque quartier ou ville.

Signal Engine : tirer parti de l’intelligence géospatiale cloud

Signal Engine propose une solution cloud performante pour analyser les comportements en temps réel. Elle associe les données propriétaires des entreprises aux précieuses informations géolocalisées de Precisely.

Optimise le suivi des visiteurs et la segmentation d’audiences.

S’intègre dans l’environnement cloud du client pour un contrôle total des données.

Idéal pour modéliser et anticiper les tendances d’achat.

Grâce à son moteur breveté, Signal Engine offre une intelligence contextuelle fiable, utile à tous les niveaux de l’organisation.

L’intégration facilitée des solutions Precisely pour les entreprises

L’un des principaux avantages de Precisely est l’intégration transparente de ses nouvelles solutions. Dynamic Neighborhoods et Signal Engine rejoignent un large portefeuille de logiciels d’enrichissement des données.

Les entreprises connectent, enrichissent et activent leurs données plus efficacement.

Ces outils s’adaptent aux processus métiers, aux plateformes d’analyse et aux canaux marketing existants.

Ils aident à prendre des décisions stratégiques rapidement grâce à des jeux de données prêts à l’emploi.

Le résultat : un gain significatif de temps et un meilleur retour sur investissement.

En conclusion, Precisely pose un nouveau standard dans le domaine de la location intelligence et de l’enrichissement des données. Avec Dynamic Neighborhoods et Signal Engine, les entreprises bénéficient d’informations plus fines, exploitables, et conformes aux réglementations de confidentialité. Ainsi, elles peuvent mieux comprendre leurs clients et saisir chaque opportunité sur un marché en constante évolution.

