iPhone 17 Pro : vers l’arrivée de la recharge sans fil inversée selon une nouvelle rumeur

Apple pourrait enfin intégrer la recharge sans fil inversée à son iPhone 17 Pro, selon une rumeur relayée sur le réseau social chinois Weibo. Cette fonctionnalité, attendue depuis plusieurs générations, permettrait de recharger des accessoires comme les AirPods directement depuis le dos du smartphone. Bien que la marque n’ait rien confirmé officiellement, plusieurs sources évoquent des tests en cours. Il est donc possible qu’Apple fasse une annonce particulière lors de la keynote prévue le 9 septembre 2025.

Des tests en cours pour une recharge bilatérale

La rumeur provient du compte Fixed Focus Digital. Ce dernier affirme avoir eu vent de tests internes chez Apple concernant la recharge sans fil inversée. Cette technologie permettrait à l’iPhone 17 Pro de transmettre de l’énergie à un autre appareil compatible. Par exemple, un boîtier d’écouteurs ou une montre connectée. En février dernier, une autre source évoquait déjà des essais avec une puissance de 7,5 W. Cela serait suffisant pour un petit accessoire, mais on serait bien loin des 25 W proposés par les chargeurs MagSafe actuels.

Même si cette puissance reste modeste, elle pourrait s’avérer très utile pour dépanner un appareil en déplacement. En effet, l’idée n’est pas de remplacer un chargeur classique, mais d’offrir une solution d’appoint pratique et intégrée. Apple semble avancer prudemment sur ce terrain, probablement pour garantir une efficacité énergétique et une sécurité optimale avant de déployer cette fonction à grande échelle.

Une certification MagSafe qui renforce les spéculations sur l’iPhone 17 Pro

En parallèle de cette rumeur, Apple a récemment obtenu une certification pour un nouveau chargeur MagSafe de 45 W. Ce modèle serait capable de recharger les iPhone plus rapidement, à condition d’être connecté à un adaptateur secteur suffisamment puissant. Cette évolution montre que la marque continue d’investir dans l’amélioration de la recharge sans fil, ce qui renforce la crédibilité de l’arrivée d’une fonction inversée.

Pour l’instant, aucune confirmation officielle n’a été donnée par Apple. Comme toujours, la prudence est de mise face aux rumeurs, même si elles s’appuient sur des éléments concrets. Si la recharge bilatérale est bien intégrée à l’iPhone 17 Pro, elle marquera une avancée significative dans l’écosystème Apple. Cela facilitera effectivement l’usage des accessoires et en renforçant l’autonomie mobile. Réponse attendue dans quelques semaines, lors de la présentation des nouveaux modèles.