L’AORUS FO27Q5P séduit avec une fluidité exceptionnelle à 500 Hz

GIGABYTE vient de lancer un nouveau moniteur qui promet de changer le jeu vidéo sur PC. L’AORUS FO27Q5P combine performance impressionnante et technologies innovantes. Les joueurs exigeants et les professionnels de l’e-sport trouvent maintenant un allié de taille pour dominer leurs parties.

Un écran QD-OLED révolutionnaire pour le gaming compétitif

Le nouveau AORUS FO27Q5P propose une dalle QD-OLED de 27 pouces en définition QHD (2560 x 1440). Il bénéficie d’une couverture de 99 % de l’espace DCI-P3. L’écran affiche des images nettes et des couleurs profondes grâce à la certification VESA DisplayHDR™ True Black 500. Les scènes sombres et lumineuses restent détaillées. L’expérience visuelle est ainsi améliorée pour tous les genres de jeux.

Des performances inégalées avec 500 Hz et 0,03 ms de latence

Ce moniteur se distingue surtout par un taux de rafraîchissement de 500 Hz et un temps de réponse GtG de 0,03 ms. C’est jusqu’à dix fois plus rapide que les écrans classiques. Les joueurs profitent d’une fluidité extrême, même pendant les actions rapides. AORUS FO27Q5P répond aussi à la norme VESA ClearMR 21000 pour une clarté de mouvement exceptionnelle. Avec la connectique DP 2.1 UHBR20 et une bande passante de 80 Gb/s, il est prêt pour les cartes graphiques de nouvelle génération.

Des fonctionnalités IA et une protection OLED avancée

GIGABYTE équipe son moniteur de fonctions intelligentes basées sur l’IA. Le mode Images IA ajuste automatiquement les couleurs selon le type de jeu ou contenu. L’égaliseur de noir par IA améliore la visibilité dans les zones sombres sans dénaturer les autres zones. Pour protéger la dalle OLED, le moniteur lance des procédures automatiques pour entretenir les pixels et réduire les risques de marquage. De plus, la technologie de refroidissement au graphène et un dissipateur thermique avancé garantissent des performances thermiques fiables sans bruit de ventilateur.

En résumé, AORUS FO27Q5P marque une étape majeure pour l’affichage gaming. Son taux de rafraîchissement ultra-élevé et ses fonctions IA innovantes en font une référence pour les joueurs en quête d’excellence. Ajoutez à cela une garantie de trois ans qui couvre les risques de brûlure, et vous obtenez un écran fiable et futuriste, prêt à dominer les compétitions d’e-sport.

Lisez notre dernier article tech : Test – Honor Magic V5 : le smartphone pliant le plus fin est-il le plus abouti ?