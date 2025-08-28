Actualités

Microsoft 365 : une simple faute de frappe peut exposer vos identifiants aux hackers

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 28 août 2025
2 minutes de lecture
microsoft 365

Une nouvelle technique de piratage ciblant les utilisateurs de Microsoft 365 inquiète les experts en cybersécurité. Cette méthode, repérée par les chercheurs de Push Security, repose sur une simple erreur de frappe dans le navigateur. En tapant « Office 265 » au lieu de « Office 365 », les internautes peuvent tomber dans un piège sophistiqué, conçu pour contourner les protections habituelles. Ce stratagème montre à quel point les cybercriminels affinent leurs attaques pour passer inaperçus.

Une attaque invisible des utilisateurs de Microsoft 365 qui contourne les filtres classiques

Contrairement aux campagnes de phishing traditionnelles, cette attaque ne repose pas sur l’envoi de mails frauduleux. Elle utilise des liens sponsorisés malveillants, appelés « malvertising », qui apparaissent dans les résultats de recherche. Dans les faits, l’utilisateur est d’abord redirigé vers une page Microsoft légitime. Puis, vers un faux site rempli d’articles de blog, qui a pour but de masquer l’attaque. Ce site sert à exploiter l’outil ADFS (Active Directory Federation Services) de Microsoft, permettant aux hackers de simuler une authentification sécurisée.

La victime se retrouve alors sur une page de connexion identique à celle de Microsoft 365, sans se douter qu’elle est en train de transmettre ses identifiants à des pirates. Pour renforcer leur discrétion, les hackers ont mis en place des restrictions conditionnelles. En effet, seuls les internautes jugés « valides » voient la page de phishing. Les autres, quant à eux, sont redirigés vers le vrai site. Ce niveau de sophistication rend l’attaque difficile à détecter, même avec des outils de sécurité avancés.

Comment se protéger face à cette nouvelle menace ?

Les chercheurs recommandent une vigilance accrue lors des recherches en ligne. Une simple faute de frappe peut suffire à déclencher l’attaque. Il est conseillé d’éviter de cliquer sur les liens sponsorisés, surtout lorsqu’il s’agit d’accéder à des services sensibles comme Microsoft 365. Les équipes informatiques peuvent également bloquer les publicités ou surveiller les redirections liées à ADFS pour limiter les risques.

Cette campagne ne semble pas viser des cibles précises, mais plutôt tester les failles du système. Elle montre que les pirates cherchent constamment à contourner les protections, même les plus robustes. Pour les utilisateurs, cela rappelle l’importance de la prudence numérique au quotidien. Une frappe trop rapide sur le clavier peut désormais coûter cher, surtout quand elle mène à une page qui imite parfaitement celle d’un service officiel.

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 28 août 2025
2 minutes de lecture
Photo de Arielle

Arielle

Bavarde avec ma plume, mais introvertie par nature, je baigne dans l'univers de la rédaction depuis plus de cinq ans. Bien que je sois polyvalente dans les thèmes à traiter, j'ai une familiarité accrue pour le high-tech. J'espère que ma plume saura vous divertir tout en vous informant !

Articles similaires

ios 26
iOS 26 approche de sa version finale : la bêta 8 pourrait être la dernière étape
il y a 57 minutes
Tony Hawk met aux enchères ses objets mythiques, une opportunité unique pour les fans.
Tony Hawk crée l’événement avec une vente aux enchères historique
il y a 3 heures
Korean Wave au BHV : le pop-up géant qui a fait vibrer Paris au rythme de la culture coréenne
il y a 4 heures
Découvrez les QCY MeloBuds N70, des écouteurs sans fil à autonomie et confort optimisés.
QCY MeloBuds N70 : une expérience sonore exceptionnelle au quotidien
il y a 5 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page