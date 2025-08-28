Tony Hawk crée l’événement avec une vente aux enchères historique

La légende du skateboard Tony Hawk crée l’événement avec une vente très attendue. En partenariat avec Julien’s Auctions, il met aux enchères ses objets personnels les plus précieux. Cette initiative intéresse déjà tous les amoureux du skate, mais aussi les collectionneurs du monde entier. Vous rêvez de posséder une pièce d’histoire ? Cette vente est l’opportunité à ne pas manquer !

La vente aux enchères exclusive des souvenirs de Tony Hawk

La grande vente baptisée « TONY HAWK : LA COLLECTION 900 » propose 99 articles chargés d’histoire. Pour la première fois, Tony Hawk lui-même coordonne l’événement. Il a sélectionné des objets ayant marqué sa carrière pour leur valeur symbolique et leur attrait unique. Les bénéfices de la vente profiteront au Skatepark Project, une association qui développe des skateparks pour les jeunes.

Une planche mythique : le skateboard « 900 » des X Games 1999

La grande vedette de la vente est le skateboard original « 900 » utilisé lors des X Games 1999. Tony Hawk y réalisa alors la toute première figure « 900 » devant la planète entière. Cette planche Birdhouse, équipée de trucks Fury, devrait partir entre 500 000 et 700 000 dollars. Elle rejoint le cercle fermé des objets cultes du sport, aux côtés des gants de Muhammad Ali ou des baskets de Michael Jordan.

D’autres objets rares retraçant la carrière de Tony Hawk

La vente inclut aussi :

Le premier skateboard professionnel de Tony Hawk

Le casque et les protections portés lors des X Games 1999

portés lors des X Games 1999 Une tenue olympique portée à Salt Lake City en 2002

portée à Salt Lake City en 2002 Un manteau Simpsons unique , souvenir d’une apparition télévisée

, souvenir d’une apparition télévisée Plusieurs médailles et trophées retraçant son incroyable parcours

Chaque objet raconte une page de l’histoire du skateboard moderne.

La vente aux enchères se déroule en direct à Hollywood le 23 septembre 2025. Il est aussi possible d’enchérir en ligne. L’ensemble des objets est visible sur le site de Julien’s Auctions. Pour participer, il suffit de s’inscrire et de déposer une offre. C’est une occasion unique d’investir dans des souvenirs authentiques et de soutenir une cause solidaire.

En résumé, Tony Hawk et Julien’s Auctions proposent un événement exceptionnel autour du skate. Les objets de cette vente sont uniques. Ils témoignent du parcours d’un champion qui a changé le skateboard pour toujours. Les collectionneurs et fans ne voudront pas manquer cette opportunité rare. Saisissez votre chance de posséder un morceau de légende !

