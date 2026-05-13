APsystems accélère sa croissance grâce à l’innovation ESG positive

APsystems, leader dans le secteur photovoltaïque et du stockage d’énergie, vient de publier son rapport ESG 2025. Ce document montre une avancée majeure dans la gouvernance, l’innovation et la mise en avant de solutions énergétiques responsables. Focus sur les axes clés de cette nouvelle stratégie.

Renforcement de la gouvernance esg et innovations durables

Avec ce nouveau rapport, APsystems confirme son engagement envers les normes environnementales, sociales et de gouvernance. L’entreprise a mis en place un cadre de gouvernance ESG à quatre niveaux, pour un contrôle renforcé. On y trouve 19 sujets fondamentaux pour 2025. Il s’agit notamment de la transformation numérique et de la réduction de l’empreinte carbone. Grâce à sa gestion des risques et à une éthique forte, APsystems a reçu plusieurs distinctions telles que « Model Sustainable Development Enterprise ».

La transformation numérique portée par l’intelligence artificielle

La digitalisation est une nouvelle priorité pour APsystems. L’entreprise s’appuie sur l’intelligence artificielle pour optimiser ses produits solaires et de stockage. Parmi les nouveaux outils numériques : « BESS AI » pour la gestion de l’énergie à domicile, « AP Designer » pour les installations et « APbot » pour le service client. Ces innovations permettent une meilleure efficacité et une gestion améliorée des données. Tous les fabricants partenaires sont certifiés ISO 14001, gage de qualité.

Des avancées majeures dans la recherche et l’engagement social

La recherche et le développement demeure le moteur principal d’APsystems. Plus de la moitié des employés travaillent dans la R&D. L’entreprise détient plus de 230 droits de propriété intellectuelle dont 100 brevets d’invention. Par ailleurs, APsystems mise sur le bien-être de ses employés, avec un taux de satisfaction de 94 %. Elle agit aussi pour la société : en 2025, elle a offert des produits pour un montant de plus de 2,39 millions de RMB.

En conclusion, APsystems montre qu’il est possible d’allier performances économiques, innovations technologiques et respect des critères ESG. Sa stratégie axée sur la digitalisation et l’engagement social marque une nouvelle étape dans la transition énergétique. L’objectif : rendre l’énergie propre plus accessible et bâtir ensemble un avenir sans carbone.

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