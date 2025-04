Datamaran facilite la gestion ESG avec une solution innovante et efficace

Datamaran révolutionne la gestion ESG avec sa nouvelle solution DMA Evaluate. Cette innovation rend l’évaluation de la double matérialité plus simple, rapide et continue. Pour les entreprises, il n’a jamais été aussi facile de répondre aux attentes réglementaires.

Une innovation pour simplifier l’évaluation de la double matérialité

La double matérialité est un enjeu essentiel pour toutes les entreprises. D’habitude, ce processus prend beaucoup de temps et fait appel à des consultants externes. Avec DMA Evaluate, Datamaran propose une solution automatisée, intuitive et totalement intégrée. Désormais, les entreprises peuvent mettre à jour leur évaluation de façon continue, sans s’encombrer de feuilles de calcul.

Les avantages clés de DMA Evaluate pour la conformité ESG

DMA Evaluate permet aux organisations de respecter facilement les normes CSRD et ESRS. Cet outil leur offre de nombreux bénéfices :

Repérer les changements grâce à l’IA, qui détecte les évolutions des réglementations et attentes du secteur.

grâce à l’IA, qui détecte les évolutions des réglementations et attentes du secteur. Rationaliser l’analyse interne avec des workflows automatisés et une documentation prête à l’audit.

avec des workflows automatisés et une documentation prête à l’audit. Assurer une conformité continue en suivant l’évolution des risques et opportunités ESG.

conformité continue en suivant l’évolution des risques et opportunités ESG. Simplifier les audits grâce à une base de données centralisée, sécurisée et traçable.

De plus, les responsables peuvent informer rapidement la direction des évolutions majeures.

Des processus plus agiles et une gestion sécurisée des données

Datamaran mise sur l’agilité et la sécurité. Les entreprises disposent d’une bibliothèque centralisée pour gérer impacts, risques et perspectives. Toutes les informations restent disponibles, avec des pistes d’audit claires. Ainsi, la prise de décisions stratégiques devient plus efficace et transparente, sans dépendre de ressources externes.

Avec DMA Evaluate, Datamaran permet aux entreprises de transformer leur gestion ESG. Fini les lourdeurs administratives : place à une évaluation dynamique, fiable et conforme. Grâce à cette innovation, les organisations peuvent anticiper les risques et piloter leur stratégie de durabilité en toute confiance.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Comment savoir si mon message a été lu sur WhatsApp ?