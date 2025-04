TUTO – Comment savoir si mon message a été lu sur WhatsApp ?

WhatsApp fait actuellement partie des services de messagerie les plus utilisés dans le monde. Ce succès résulte de nombreux facteurs, notamment les fonctionnalités pratiques comme le chiffrement de bout en bout des conversations ou encore la possibilité d’activer la confirmation de lecture des messages. Justement, vous vous demandez comment savoir si votre message a bien été par votre interlocuteur ? On vous répond dans ce tutoriel !

Quels signes indiquent qu’un message WhatsApp a été lu ?

En principe, le chiffrement de bout en bout des conversations indique que seuls les participants peuvent lire les messages. Sauf si le compte WhatsApp de l’un ou l’autre a subi un piratage. Lorsque vous envoyez un message sur WhatsApp, un indicateur apparaît pour marquer que le destinataire l’a non seulement reçu, mais qu’il l’a aussi lu. Cet indicateur se trouve en bas à droite, avec des coches colorées et près de l’heure d’envoi.

Si une seule coche grise s’affiche, cela indique que le message a bien été envoyé, mais que le destinataire ne l’a pas encore reçu. Si une double coche grise s’affiche, cela signifie que votre message a bien été envoyé et que le destinataire l’a bien reçu. Enfin, si cette double coche devient bleue, cela indique que le destinataire a lu votre message.

Attention, dans une conversation de groupe, la double coche ne devient bleue que si tous les participants à la conversation ont lu votre message. À défaut de cela, les coches resteront grises.

Une fois que les deux coches deviennent bleues, vous pouvez obtenir plus d’informations en appuyant sur votre message et en faisant glisser votre doigt vers la gauche. Une nouvelle fenêtre apparaîtra alors, vous indiquant l’heure à laquelle votre interlocuteur a consulté votre message.

Il peut arriver que cette fonction ne soit pas encore active. De ce fait, vous ne pourrez pas savoir si votre interlocuteur a lu ou non votre message WhatsApp. Pour activer cette fonctionnalité, suivez les étapes suivantes :

Tout d’abord, allez dans les paramètres de WhatsApp

Puis, cliquez sur « Confidentialité » et activez l’option « Confirmations de lecture ».

Notons que vous pouvez également y faire l’opération inverse. Autrement dit, si vous ne souhaitez pas recevoir d’accusé de réception, vous pouvez suivre le même processus et désactiver l’option « Confirmations de lecture ». Attention, en désactivant cette option, vous ne saurez pas si vos contacts ont lu ou non vos messages et réciproquement. Pour aller plus loin, découvrez également comment avoir WhatsApp sans numéro.