GAC véhicules IA : une avancée remarquable à l’Auto Shanghai 2025

Lors du récent salon Auto Shanghai 2025, GAC véhicules IA a marqué les esprits. Le constructeur chinois a présenté ses nouveaux modèles et sa vision de la mobilité intelligente. L’innovation et l’intelligence artificielle sont au cœur de cette stratégie.

Les nouveautés GAC : X-SOUL AI Panorama et modèles innovants

Le moment fort du salon a été la présentation du X-SOUL AI Panorama. Ce concept repose sur la sécurité, les données et la puissance des algorithmes IA. GAC imagine un futur où la mobilité sera fluide entre quatre univers : aérien, humain, maison et voiture.

Parmi les annonces phares, la voiture volante GOVY a surpris. Cette première mondiale prouve que GAC croit à la mobilité tridimensionnelle. Dans le même temps, le robot humanoïde de troisième génération, appelé GoMate, illustre l’ambition de GAC d’intégrer des robots à la vie quotidienne.

La mobilité intelligente et les avancées IA chez GAC

Le fabricant mise sur une synergie maison-voiture inédite. Sa solution GoLife “Green Smart Vehicle-Home” permet une connexion bidirectionnelle entre voiture et appareils domestiques. Cela transforme l’expérience de conduite en extension du foyer.

Par ailleurs, les véhicules GAC deviennent de vraies maisons mobiles intelligentes. L’intelligence artificielle enrichit chaque usage à bord, du confort à la sécurité.

Voitures autonomes et connectivité : GAC franchit un cap

GAC prévoit de lancer des voitures autonomes L3 et L4 dès la fin de l’année. Ces modèles promettent une conduite encore plus sûre et intuitive.

En collaborant avec Didi Autonomous Driving, GAC propose déjà le premier véhicule hautement autonome L4 produit en série. D’autres partenariats, comme avec Huawei Kunlun et CATL, donnent naissance à la S9, équipée des dernières technologies embarquées. Enfin, le concept-car EARTH et le pick-up GAC Pickup 01 ouvrent de nouvelles perspectives dans l’offre du groupe.

Pour conclure, GAC véhicules IA s’impose comme un acteur majeur de l’innovation automobile. Grâce à l’intelligence artificielle, la marque révolutionne la mobilité et offre plus de choix, de sécurité et de connectivité. L’avenir des transports s’annonce plus intelligent, flexible et humain avec GAC.

